כיכר השבת
לאחר חצות לילה

בני ברק: רוכב אופניים חשמליים פונה במצב קשה, רוכבי קורקינט חשמלי בינוני וקל

רוכב אופניים חשמליים נפגע בתאונה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק והוא פונה  במצב קשה | שני רוכבי קורקינט חשמלי נפצעו בינוני וקל בתאונה בדרך ז׳בוטינסקי בעיר (בארץ)

זירת התאונה בבני ברק (צילום: דוברות הצלה)

כוחות גדולים של משטרה והצלה הוזעקו הלילה (בין שבת לראשון) לרחוב רבי עקיבא ב בעקבות דיווח על תאונת דרכים.

הכוננים העניקו טיפול רפואי לצעיר כבן 15 עם חבלת ראש, והוא פונה במצב קשה להמשך טיפול בבית החולים.

תורן הלילה של הצלה מוטי אפל וחובש הצלה אלימלך קנפלמכר מדווחים: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים, מצאנו רוכב אופניים חשמליים, צעיר כבן 15 כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלת ראש, לאחר שנפגע מרכב במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב קשה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים."

באירוע אחר שהתרחש הלילה, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע ראשוני ל2 רוכבי קורקינט חשמלי (בני 16) שנפצעו בינוני וקל בתאונה בדרך זאב ז׳בוטינסקי בבני ברק.

מוישי קרויזר חובש ונהג האמבולנס של איחוד הצלה מסר: "לדברי עוברי אורח שני הנערים רכבו יחדיו על הקורקינט החשמלי והחליקו. אחד הנערים נפצע בינוני וחברו נפצע קל. לאחר הטיפול הרפואי שהענקתי להם בזירה פיניתי את שניהם לבית החולים שניידר בפתח תקווה".

