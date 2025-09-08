כדורים שורקים מעל הראש היריות, הבריחה ונהג המונית שהציל נוסעת | תיעוד מטלטל של הפיגוע בצומת רמות דקה ו-27 שניות, זה משך הזמן שבו נמשכו היריות - מהרגע שבו פתחו המחבלים הארורים בירי ועד שחוסלו | עשרות בני אדם נמלטו בבהלה מהזירה, ונהג מונית אחד תועד כשהוא מפנה בבטחה נוסעת מבוגרת שנסעה במוניתו כשהכדורים שורקים לו מעל הראש ופוגעים בשמשת האוטובוס שמאחוריו | תיעוד הפיגוע ממצלמת אחד הרכבים (חדשות)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 12:29