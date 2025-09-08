כיכר השבת
כדורים שורקים מעל הראש

היריות, הבריחה ונהג המונית שהציל נוסעת | תיעוד מטלטל של הפיגוע בצומת רמות

דקה ו-27 שניות, זה משך הזמן שבו נמשכו היריות - מהרגע שבו פתחו המחבלים הארורים בירי ועד שחוסלו | עשרות בני אדם נמלטו בבהלה מהזירה, ונהג מונית אחד תועד כשהוא מפנה בבטחה נוסעת מבוגרת שנסעה במוניתו כשהכדורים שורקים לו מעל הראש ופוגעים בשמשת האוטובוס שמאחוריו | תיעוד הפיגוע ממצלמת אחד הרכבים (חדשות)

היריות, הבריחה, הבהלה ונהג המונית שהציל נוסעת | הפיגוע בצומת רמות (צילום: לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר