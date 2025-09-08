היריות, הבריחה, הבהלה ונהג המונית שהציל נוסעת | הפיגוע בצומת רמות (צילום: לפי סעיף 27א)
כדורים שורקים מעל הראש
היריות, הבריחה ונהג המונית שהציל נוסעת | תיעוד מטלטל של הפיגוע בצומת רמות
דקה ו-27 שניות, זה משך הזמן שבו נמשכו היריות - מהרגע שבו פתחו המחבלים הארורים בירי ועד שחוסלו | עשרות בני אדם נמלטו בבהלה מהזירה, ונהג מונית אחד תועד כשהוא מפנה בבטחה נוסעת מבוגרת שנסעה במוניתו כשהכדורים שורקים לו מעל הראש ופוגעים בשמשת האוטובוס שמאחוריו | תיעוד הפיגוע ממצלמת אחד הרכבים (חדשות)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
