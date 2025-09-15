כיכר השבת
בדרך לאומן | המשטרה הצבאית עצרה בנתב"ג שמונה חסידי ברסלב 

המשטרה הצבאית עצרה הבוקר שמונה חסידי ברסלב, מיועדי גיוס, שביקשו לצאת מהארץ ולשהות בסמוך לציון רבי נחמן באומן שבאוקראינה (חרדים)

למצולם אין קשר לנאמר לידיעה (צילום: Arie Leib Abrams/Flash90)

המשטרה הצבאית עצרה הבוקר (שני) שמונה חסידי ברסלב שניסו לצאת מהארץ בכדי לשהות בראש השנה בסמוך לציון רבי נחמן באומן שבאוקראינה.

מדובר בצעירים, חסידי ברסלב, מיועדי גיוס שיצאו נגדם צווי מעצר ובבדיקת משטרת נתב"ג התברר כי הם עריקים והם הועברו לידי המשטרה הצבאית.

בימים האחרונים נעצרו עשרה חסידים נוספים שניסו לצאת מהארץ בכדי להגיע לאומן. נכון להיום, בבתי הכלא הצבאיים מוחזקים שלושים ושלושה עריקים חרדים.

יצוין כי במכתב שפרסמו בכירי רבני ברסלב, בראשות הגאון רבי יעקב מאיר שכטר, קראו הרבנים לחסידים הצעירים, נגדם יצאו צווי מעצר, שלא לנסות לצאת מהארץ.

לדברי הרבנים: "פשוט שכל מי שיש עליו 'צו מעצר' בפועל לא ינסה לצאת מגבולות הארץ כיוון שמכניס עצמו בסכנת מעצר, והעובר על כך הרי הוא בגדר פורץ גדר ח"ו".

