מסע קרן עולם התורה היום הראשון ( צילום: מאיר זלזניק ודניאל נפוסי )

גדולי ישראל בראשות הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, נחתו אתמול (ראשון) באנגליה לטובת מסע איסוף כספים לקרן עולם התורה, על מנת לספק סיוע כספי לכל עולם התורה שתקציבם נפגע בהוראת בג"ץ.

המסע נפתח בביתו של הנגיד הצרפתי פאול בסנינו, לשם הגיעו נגידים רבים מבני הקהילה שטרחו ובאו במיוחד מצרפת, כדי להיות שותפים בהחזקת התורה ולקבל את ברכתם של גדולי ישראל. את המעמד פתח הגר"ד לנדו, שאמר: "כולכם יודעים שדבר היסטורי זה – קרן עולם התורה – שהצליחה בסייעתא דשמיא והעמידה את הישיבות והכוללים בארץ ישראל. כולכם יודעים היטב שהדבר מתנהל כראוי, וכעת אנו באים בתחינה אנא המשיכו להחזיק את קרן עולם התורה למען לומדי התורה בארץ ישראל", וסיים בקריאה נרגשת "אנא שמרו על לומדי התורה".

אחריו נשא דברים הגר"א סלים ראש ישיבת מאור התורה, שהדגיש בדבריו את הזכות שישנה בשותפות בהחזקת התורה: "חז"ל אמרו שלושה דברים נקנים בייסורים – תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. עתה ניתנת הזדמנות לזכות בשלושתם יחד, באמצעות שותפות בהחזקת תורת ארץ ישראל, שהיא המשובחת ביותר."

לאחר מכן נערך דינר בבית הנגיד ישראל פלס, בהשתתפות גדולי ישראל. שם נשא דברים ראש הישיבה הגרמ"ה הירש את המסע המרכזי והרחיב על הזכות הגדולה להיות שותף בהחזקת התורה מתוך מסירות נפש. בסיום דבריו שרו הקהל יחד שירי הכנה לימי הדין הקרבים ובאים.

בהמשך היום התקיים דינר נוסף בבית הנגיד דוד הלפרן, במהלך המפגש נשא דברים הגר"ד כהן וגדולי ישראל שוחחו עם הנגידים ביחידות על הזכות העצומה להיות שותפים בהחזקת כל לומדי התורה בארה"ק.

היום המיוחד והנעלה ננעל בערב בדינר המרכזי במלון פילר על ידי הנגיד לייבי לויסון, בהשתתפות מאות נגידים מרחבי לונדון. במפגש כיבד בנוכחותו החריגה זקן ראשי הישיבות, הגר"א גורביץ ונשא דברים על הצורך הדחוף להמשך החזקת הקרן.

