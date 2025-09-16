סגולה מבהילה להינצל מהמחלה רח"ל ומפגש נדיר • צפו

יום הדין ממשמש ובא והמוני בית ישראל מחפשים לצבור כמה שיותר זכויות. בעיקר אלו שיש להן סגולה מיוחדת להמתקת הדינים. החשובה שבהן היא ללא ספק הצלת חיים.

לקראת ימי הדין הקרבים, ארגון עזר מציון יוצא במגבית מיוחדת למען חולי סרטן הממתינים לתרומת מח עצם. מצוקתם של החולים ובני משפחתם קורעת לב, ובעקבות הגידול הכואב והעצום במספר החולים הזקוקים לעזרה, התפרסמה קריאת קודש חריגה של גדולי ישראל.

כך נכתב: "הנה בשנים האחרונות רבו החולים במחלות קשות והדרך היחידה להצילם היא על ידי מתן תרומת מח עצם". הם ציינו את מפעל התרומות של עזר מציון בראשות הרב חנניה צ'ולק, שבזכותו נמצאו כבר קרוב ל-500 התאמות, אשר הצילו חיים רבים.

עלות בדיקת התאמה אחת עומדת על 180 ש"ח - סכום אשר כל אחד מאיתנו יכול לעמוד בו וגדולי ישראל קוראים לכל אחד בציבור לקחת על עצמו פדיון נפש עבור עלות בדיקה זאת.

את המכתב הם מסיימים בברכה נדירה ויוצאת דופן:

"והזוכים להיות שותפים במפעל גדול זה הרי הם זוכים במצווה של הצלת נפשות ממש, ויתברכו במידה כנגד מידה בבריות גופא להם ולבני ביתם".

הם מדגישים כי התרומה "תהיה למליץ יושר עבורם ועבור משפחותיהם בעומדם בדין".

אחד הסיפורים המצמררים הממחישים לנו את גודל החשיבות והאחריות בתרומת מח עצם היא של הילד מ. שבמשך חודשים שכב במיטת חוליו עם הידיעה שלא נמצאה לו התאמה לתרומה. אחר בחינה אינטנסיבית של עזר מציון אשר בדקו עשרות אלפי דגימות, נמצא לו ההתאמה אשר הצילה את חייו פשוטו כמשמעו.

יו"ר עזר מציון, הרב חנניה צ'ולק, קורא לציבור להצטרף לפעילות הארגון למען החולים שעדיין זקוקים נואשות לסיוע. "אני יודע שזה לא קל בימים אלו והמצב הכלכלי מכביד, אבל אנחנו יודעים שישנה הנהגה של מידה כנגד מידה. כשאדם עוזר לדבר כל כך חשוב - הקב"ה יתנהג איתו גם במידה כנגד מידה ולפנים משורת הדין".

הרב צ'ולק מסיים בהתרגשות: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה ותרומת לב נדיבה תפעל גדולות בשמי מרום".

זו ההזדמנות שלנו לא להותיר אותם לבד בצרתם.

180 ש"ח שיצילו חיים ויהוו הסנגור הטוב ביותר עבורנו לפני הימים הנוראים.

לחצו כאן להצלת חיים ולמליץ יושר ליום הדין>>