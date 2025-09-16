ברקע הרדיפה המתמשכת כנגד בחורי הישיבות, בשל העיכוב בחקיקת חוק הגיוס וההכרזה על בני הישיבות המסולאים בפז כ'עבריינים' העוברים על החוק, הערב (שלישי) אירעה דרמה בצומת הכניסה לרכסים כאשר משטרת תנועה עצרה לבידוק שגרתי בן ישיבה, ולאחר שעלה במסוף כי הוא עריק, עכבה אותו המשטרה והזמינה לו משטרה צבאית.

במקביל, התרעת 'צבע שחור' המתריעה על מעצר קרוב, שוגרה במיידית לעשרות אלפי מנויים שעושים את דרכם למקום למנוע את ההעברה לרשויות הצבא.

כזכור, הבוקר דיווחנו כי לאחר שבועות שהמשטרה הצבאית נמנעה מלבצע מעצרים יזומים של תלמידי ישיבה מחוייבי גיוס נגדם יצאו צווי מעצר, בימים האחרונים המשטרה הצבאית חידשה את המעצרים היזומים.

מתחילת השבוע ביקרה המשטרה הצבאית בבתי עריקים חרדים בנתיבות וקריית אתא. בכל המקרים המעצרים נכשלו לאחר שעשרות מפגינים הוזעקו וגרמו לשוטרים הצבאיים לעזוב את המקום.

אלא ששוב, כל ניסיונות המעצרים מבוצעים כלפי תלמידי ישיבה מבני עדות המזרח. בדיקת 'כיכר השבת' מעלה כי עד כה צה"ל לא ביקר באף בית של תלמיד ישיבה ליטאי או חסידי, למעט בעלי תשובה.

גורם בצה"ל טען בשיחה עם 'כיכר השבת': "אנחנו לא פועלים במכוון נגד בני עדות המזרח אבל בשל ההחלטה שלא לפעול בערים חרדיות - אנחנו פועלים בערים ושכונות מעורבות, מטבע הדברים שם מתגוררים בעיקר בני עדות המזרח".