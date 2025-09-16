לאחר שבועות שהמשטרה הצבאית נמנעה מלבצע מעצרים יזומים של תלמידי ישיבה מחוייבי גיוס נגדם יצאו צווי מעצר, בימים האחרונים המשטרה הצבאית חידשה את המעצרים היזומים.

מתחילת השבוע ביקרה המשטרה הצבאית בבתי עריקים חרדים בנתיבות וקריית אתא. בכל המקרים המעצרים נכשלו לאחר שעשרות מפגינים הוזעקו וגרמו לשוטרים הצבאיים לעזוב את המקום.

אלא ששוב, כל ניסיונות המעצרים מבוצעים כלפי תלמידי ישיבה מבני עדות המזרח. בדיקת 'כיכר השבת' מעלה כי עד כה צה"ל לא ביקר באף בית של תלמיד ישיבה ליטאי או חסידי, למעט בעלי תשובה.

גורם בצה"ל טען בשיחה עם 'כיכר השבת': "אנחנו לא פועלים במכוון נגד בני עדות המזרח אבל בשל ההחלטה שלא לפעול בערים חרדיות - אנחנו פועלים בערים ושכונות מעורבות, מטבע הדברים שם מתגוררים בעיקר בני עדות המזרח".

הקלה בעונש בגלל רצון להתגייס: כך התחשב השופט בצעיר חרדי שהורשע דוד הכהן | 15.09.25

בקרב מועצת חכמי התורה של ש"ס ישנו זעם גדול על התנהלות צה"ל המבצע אכיפה רק כלי הציבור הספרדי: "האפליה נכנסה גם לצה"ל, אנחנו נגד כל מעצר אבל אם מחליטים לבצע מעצרים למה זה רק כלפי הבחורים שלנו. ואיפה ש"ס? למה הנציגים שלנו שותקים לעוול הזה?", התבטא גורם בבית אחד מבכירי חברי מועצת חכמי התורה.

כזכור, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף תקף בחודש שעבר, במהלך שיעורו השבועי, את מעצר תלמידי הישיבות מבני עדות המזרח ואמר: "הם עוצרים בעיקר ספרדים, יודעים שהאימא חלשה, האבא חלש. צריכים לחזק אתכם. מה זה פה רוסיה? יש פה שלטון קומוניסטי? בולשביקים? הולכים ועוצרים בחורי ישיבות באמצע הלילה דופקים בדלת חזק, לא תפתחו את הדלת שימו לב בעינית מי זה, צריכים להיות חזקים, השם יעזור שתעבור התקופה הזו, זו תקופה קשה".

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבות באר התלמוד ויקירי ירושלים, תקף בחריפות: "תשמעו - כל העצורים הם ספרדים בלבד! רק ספרדים! ידעו נאמנה אלו שבוחרים בהם בכל המפלגות "האלה" כמה אוהבים את הספרדים.

"הם לא מעיזים לעצור אשכנזים, רק ספרדים... אני כבר לפני שנתיים אמרתי - הם אשכנזים, אף פעם לא יגעו בהם, רק הספרדים, חושבים שאנחנו כלום שום דבר".