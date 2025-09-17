"רחמנא דעניי לתבירי ליבא": 150 ניצולות שחולצו בחודשים האחרונים מכפרים ערביים בחילוצים הרואיים על ידי יד לאחים, נטלו חלק בשבת מיוחדת שערך עבורן הארגון לרגל שבת סליחות. הנשים וילדיהן התקבצו ובאו בהסעות מאורגנות למופת מכל רחבי הארץ.

בין הנשים הייתה גם צ. שחולצה לפני כחצי שנה, עם הילדים שהרווחה החזירה לידיה, אחרי שהיו שנה באומנה, והיא הייתה בתוכנית שמעניקה כישורים אמהיים. גם ע. שחולצה מחו"ל אחרי שסבלה התעללויות קשות הצטרפה לשבת המיוחדת . בין הנשים הייתה גם ש. וילדיה, שחוו אלימות קשה ביותר מאביהם. הייתה שם ח. שחולצה אך לפני מספר שבועות מכפר בפזורה הבדואית, אחרי שהייתה כלואה בבית חודשים ארוכים, והילדים סבלו הצקות וקושי רב מהילדים של 'האישה השנייה' ובכלל מתושבי הכפר.

הייתה שם גם ו. שהתאלמנה מבעל יהודי שנישאה לו אחרי 30 שנה ברשות הפלסטינית. היו שם גם פ. עם שלושת בניה שחולצו במבצע הרואי מיוחד מלב ג'נין. היו שם גם א. שחלקה את השבת עם י. – שתיהן היו שנים ארוכות בחברון הערבית עד שיד לאחים חילץ אותן כנגד כל הסיכויים ולמרות כל הסיכונים. השתיים העבירו חוויות משותפות שעברו בשנים השחורות ולמדו זאת מזאת כיצד לכל את צעדיהם בדרך החדשה.

כל אחת עם מטען כבד על כתפיה, בדידות מול ההתמודדויות, רגעים של ייאוש וכעס וחוסר שייכות מבלבל. במהלך השבת הומרו כל החוויות הקשות הללו לרגעים עוצמתיים של אמונה, תקווה, מבט נחוש ובהיר בעיניים: אני טובה, אני אהובה, אני שייכת, אני יכולה.

בפני הנשים הופיעה הגב' ג'ולי קופרשטיין, אמו של בר החטוף השרוי עדיין בעזה ועם ישראל כולו מתפלל לשובו בשלום עם כל החטופים; וכן הגב' ריקי סיטון, המנהלת את פרויקט חברותא. ההופעה של הגב' נסכה עוז ותעצומות בקרב המשתתפות. זו אישה גדולת נפש שעדיין חווה את הקושי היומיומי שהיא נתונה בו. זו לא גיבורה המספרת את חייה מהזוהר אל הטוהר אלא אישה הנתונה בדאגת חרדה מתמדת לגורל בנה – ועם זאת כל כולה באמונת אומן טהורה כי גם כי ילך בנה יקירה בגיא צלמוות ה' הטוב עמו וכי לא יאונה לו כל רע. הופעתה ריגשה עד למאוד את הניצולות והעניקה להן כוחות מיוחדים.

רגעים מצמררים מיוחדים נרשמו בעת הדלקת הנרות שבת, כשכל אחת מהניצולות שטחה את צקון לחשה, הודתה לה' הטוב על ניסיו הגלויים ביד שליחיו אנשי יד לאחים שהוציאוה עם ילדיה מאפלה לאורה וביקשה על העתיד. הניצולות כולן כל א' בסגנונה נטלה חלק בתפילות השבת ברוב עם. היו אלו תפילות רוויות אמונה וביטחון. עין לא נותרה יבשה.

שיא ההתרגשות הייתה במעמד מיוחד של "ברכת כהנים" כשחזן הכריז בקול רם "כהנים" התרכזו הילדים תחת לטלית הגדולה שנפרשה במרכז בית הכנסת כשהכהן ר' חיים קאהן מבכירי הפעילים עומד על מדרגות ההיכל ומברך את הילדים.

כתום השבת, נרשמו עשרות מהמשתתפות לחברותא קבועה ללימוד תורה. היה זה מרגש לראות אחת אחרי השנייה נרשמת ומקבלת על עצמה את הקביעות התורנית ומקבלת בתמורה צמיד מיוחד שעליו נכתב "בידיים של בורא עולם".

בשעה זו התרכזו ילדי החמד לפעילות מיוחדת כהכנה לחג ראש השנה ע"י הרב יואב רובינסון שהסביר להם על מצוות תקיעת השופר וברכותיה, וברכן שנזכה במהרה לשמוע קול תקיעת שופרו של משיח בירושלים.

הניצולות הודו ליד לאחים על השבת הנפלאה שנסכה בהן כוחות ועל הליווי המתמיד והמסור שלהן לכל אורך ימי השנה.