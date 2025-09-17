על פי התכנית המוצעת המתפרסת על פני 2.66 דונמים, קבוצת בית ירושלמי (BY) תפנה ותהרוס בניין ישן אשר הוקם בשנות החמישים ובו 81 דירות ישנות ברחוב בר אילן 25, ותקים במקומם כ200 יח"ד ב- 3 בניינים בבניה מרקמית המותאמת לצרכי הציבור החרדי.

אדריכל הפרויקט הוא קרלוס פרוס ממשרד פרוס אדריכלים.

את הדיירים בעסקה מייצג עו"ד מאיר דויטש ועו"ד הראל מילר ממשרד רייסמן דויטש ושות' ואת החברה היזמית קבוצת בית ירושלמי (BY) מייצג עוה"ד ישי נוימן ממשרד שיף, נוימן ושות' .

מבית ירושלמי נמסר כי בעקבות כנס דיירים שהתקיים בשבוע שעבר, השיגה הקבוצה כרבע מחתימות הדיירים , עובדה המבטאת מוטיבציה גבוהה בקרב הדיירים ורצון עז לקידום מהיר של הפרויקט.

קבוצת בית ירושלמי (BY) מקדמת כ-14,500 יח"ד בתכנון ובביצוע, ב60 מתחמים בכל רחבי הארץ, כ-7,850 יח"ד מתוכן בהתחדשות עירונית, רובן בירושלים.

שמואל אבלס מנהל פרויקטים בקבוצת בית ירושלמי: "ראשית אנו מודים לדיירי המתחם על האמון שהם נותנים בנו להקים פרויקט כה משמעותי עבורם. מדובר באזור ראשי ומרכזי בעיר הנמצא בתחילתו של תהליך התחדשות מאסיבי. הזכות לקחת חלק במהפכת ההתחדשות במרחב ותיק ומאתגר זה,. יש לנו אמון מלא ביכולתנו להוביל את התהליך בהצלחה, תוך הסתמכות על המומחיות והידע שרכשנו במהלך השנים האחרונות".

מעו"ד מאיר דויטש נמסר : משרדנו גאה בליווי מתחם אטרקטיבי נוסף שמאופיין באוכלוסיה חרדית בירושלים ומאמינים שהפרויקט יהיה מוצלח מאוד לאור הקשב הרב שניתן לצרכים של בעלי הדירות במתחם והתאמת מאפייני הפרויקט לרצונותיהם.

