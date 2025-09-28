הגרב"ד פוברסקי למנכ"ל קמא-טק: "זכותכם רבה עד מאוד"

בביקור מיוחד לקראת השנה החדשה, הגיע הרב משה פרידמן, מנכ"ל ומייסד 'קמא-טק', להתברך במעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי. ראש הישיבה שמכיר את הפעילות כבר שנים רבות, התעניין בצמיחה ובהתפתחות, המנכ״ל הרב פרידמן הציג בפני ראש הישיבה את הצמיחה של 'קמא-טק' ואת פעילותה המבורכת בקרב הציבור החרדי.

ראש הישיבה האזין בעניין רב לסקירה המפורטת אודות הפעילות רבת האנפין, והביע את התפעלותו מהדאגה לנשים חרדיות להשתלבות במשרות הייטק איכותיות ברמה הגבוהה ביותר מבחינה רוחנית ומבחינה גשמית.

כידוע, במסגרת תכנית ייחודית זו, כפי שהסביר הרב פרידמן לראש הישיבה, מתקיים מסלול הכשרה מקיף ומכוון השמה עבור תלמידות הסמינרים. התכנית כוללת מאות שעות לימוד מעמיקות מעבר לתכנית מה"ט הרגילה בסמינרים, ומתקיימים שיתופי פעולה מכובדים ונחוצים עם חברות טכנולוגיה מובילות עולמיות, כאשר לאחר מכן מתקיימים בוטקאמפים מתקדמים שמקנים הכשרה מעשית ברמה הגבוהה ביותר, כל זאת בשיתוף פעולה עם החברות הגדולות בעולם, בטכנולוגיות המתקדמות ביותר שיש בהן ביקוש גבוה בשוק העבודה.

"זהו מיזם שיש בו ברכה אמיתית", הדגיש ראש הישיבה, כאשר שמע כיצד התוכנית לא רק מכשירה את תלמידות הסמינרים אלא גם מלווה אותן עד להשמה במקומות עבודה שבהן ניתן להתפרנס בכבוד, וכי התלמידות המצטיינות זוכות להזדמנויות ייחודיות להשתלבות בחברות הגדולות והמובילות בתפקידים טכנולוגיים מתקדמים - כאשר כל זאת, כמובן, מבלי לפגוע כלל באורח החיים החרדי ותוך שמירה קפדנית על כל גדרי ההלכה.

"יש לכם זכויות רבות מאוד", אמר הגרב"ד פוברסקי, "אתם דואגים לפרנסה מכובדת לאלפי נשות אברכים ובזכותכם יש הרבצת תורה והחזקת תורה עצומה".

"שתזכו להמשיך הלאה ותצליחו בפעילות הברוכה הזו", בירך ראש הישיבה את משה פרידמן ופעילותו הייחודית, תוך שראש הישיבה מדגיש את החשיבות העצומה של פעולותיו לסיוע לבתים של תורה עם פרנסה בכבוד. "זו זכות גדולה ואחזקת תורה עצומה", הוסיף ראש הישיבה ובירך את הרב פרידמן ואת כל צוות בגמר חתימה טובה ובשנה טובה ומתוקה. ובהמשך הצלחה בפעילותם המבורכת.