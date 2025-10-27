במהלך ישיבת סיעת יהדות התורה שהתקיימה הצהריים (שני) בכנסת, עסקו חברי הכנסת בעצרת הצפויה להתקיים ביום חמישי הקרוב בירושלים נגד גזירת הגיוס.

לפני זמן קצר עדכנו בוועדה המארגנת את העצרת, כי התקיימה ישיבת היערכות עם הפיקוד הבכיר של משטרת ירושלים בכדי לתאם את הפרטים הטכניים של העצרת.

בדיון הובהר כי העצרת הינה מעמד תפילה ולא הפגנה. במהלך הפגישה הביעו קציני הפיקוד שביעות רצון מהתיאום עם הנהגת המגזר החרדי.

בישיבה סוכם להמשיך בתיאום ובישיבות עבודה נוספות, לשם תכנון העצרת באופן בטוח ומסודר, תוך שמירה על הסדר הציבורי.

כך או כך, ח"כ ישראל אייכלר דיבר בישיבת סיעת יהדות התורה והסביר לחברים, כי העצרת ביום חמישי היא הזדמנות לקרוא לכל הציבור הדתי והמסורתי בישראל להצטרף בתפילה להצלת הזהות היהודית של המדינה.

אייכלר הסביר ואמר: "זו הזדמנות לצרף עוד מאות אלפים קוראי שמע ישראל שיהדהדו את הקריאה היהודית מסוף העולם ועד סופו".

אייכלר הוסיף וסיפר: "בעצרת המיליון הקודמת שהתקיימה בשערי ירושלים סיפר עו"ד יעקב וינרוט ז"ל, שהוא נסע ברכב ושמע בשידור את קריאת שמע ישראל. הוא חשב לעצמו עם מי אני? עם אלו הנוסעים ברכבים לצידי, או עם הקוראים שמע ישראל? תיכף ומיד החלטתי, כך סיפר, "אני עם קוראי שמע ישראל! ודמעות זלגו מעיני".