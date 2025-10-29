כיכר השבת
"אין לנו קיום פה" | האזינו לקריאתו של הראש"ל הגר"י יוסף על 'עצרת המיליון'

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, יצא לפני זמן קצר בקריאה מוקלטת לכל הציבור הספרדי, לבוא ולהשתתף מחר בעצרת הענק החרדית בירושלים | פרסום ראשון (חדשות חרדים)

האזינו לדברי הראשון לציון (צילום: דר וסוחרת)

הראשון לציון הגאון רבי , יצא לפני זמן קצר (רביעי) בהודעה מוקלטת לפיה, כל הציבור הספרדי צריך להשתתף מחר בעצרת הענק בירושלים. "כיכר השבת" מפרסם את דבריו בפרסום ראשון.

בהקלטה אמר הראשל"צ: "הנני בקריאת קודש לכל הציבור הספרדי יראי ה' וחושבי שמו, להשתתף כל החרדים לדבר ה' מחר ביום חמישי בעצרת לכבודה של תורה. צריכים לדעת אין לנו שיור אלא התורה הקדושה, כי הם חיינו ואורך ימינו ונשמת אפינו".

"בלי התורה", הוסיף הראשל"צ: "בלי בני הישיבות בלי האברכים אין לנו קיום פה בארץ, לכן כולנו נחזק את התורה זה מפגן של קידוש השם שככל שיראו חרדים לדבר ה' משתתפים בעצרת".

הראשל"צ הוסיף: "יראו כולם שלא שייך הווא אמינא ח"ו להפסיק את התורה מעם ישראל, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם. ונזכה בזכות התורה הקד' שיהיה שלום בגבולנו שלוה בארמונותינו ונזכה לגאולה שלמה תשועת עולמים אמן ואמן".

