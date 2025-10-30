הגר"ד לנדו ביציאה היום מביתו

הגאון רבי דב לנדו ראש הישיבה הישיש בן ה-95, יצא לפני כחצי שעה (חמישי) מביתו בגבעת סלבודקא בבני ברק, לעצרת המיליון בירושלים.

ראש הישיבה החליט להקדים ולצאת, למרות שהיה יכול לצאת גם בשעה מאוחרת יחסית, וזאת כדי לתת הוראה לציבור, על החשיבות בהגעה לעצרת ועל החשיבות לצאת מוקדם. ראש הישיבה צפוי לשהות במהלך העצרת במלון שערי ירושלים, אם כי ייתכן שינוי של הרגע האחרון, וראש הישיבה יצטרף לרעיו להנהגת הדור וישהה במלון ירמיהו. ראש הישיבה מייחס חשיבות רבה לעצרת ואף אמש, בני ביתו קיימו עמו שו"ת מיוחד לקראת העצרת, כפי שדווח ב'כיכר השבת'.

השו"ת המלא עם ראש הישיבה הגר"ד לנדו | צפו

השו"ת המלא

שואלים מה המטרה של העצרת שטורחים ומתאספים כל כך? אם בשביל תפילה אז אפשר להתפלל בבית את הזמן הזה בפחות זמן וביטול תורה.

תשובה:

השאלה הזו יש תשובה פשוטה, התפילה ברבים זה אחרת לגמרי, כשרבים מתפללים ביחד ידוע שזה דבר נשגב מאוד זה גם משפיע על אנשים יותר להתעורר ויותר להתעורר.

שאלה: דרך הטלפון זה לא ברבים?

תשובה: זה לא ברבים. ברבים יושבים אנשים ומתעוררים הרבה.

שאלה: האם יש כאן גם מטרה של מחאה חוץ מהתפילה?

תשובה: תפילה זה להשם שמתפללים להשם שיעזור לנו, לא מתפללים לשום דבר, וחוץ מזה עושים גם משהו שאנו מחויבים בני אדם בו למחות. זה שני דברים יחד וכל אחד לחוד.

שאלה: אז אם חובת מחאה אז למה דווקא עכשיו הרי חטאו כבר קודם בנושא הזה?

תשובה: שאלה טובה, זה נכון, אבל זה לא סיבה שלא יעשו את זה כעת, זה לא הסתדר ועכשיו זה הסתדר.

שאלה: אומרים תהילים זה גם מחאה?

תשובה: תהילים זה בשביל תפילה, תהילים זה לא בשביל מחאה, אנחנו אומרים שאנחנו נמצאים כאן חוץ ממה שבאנו להתפלל להשם שיעזור לנו מכל הצרות הגדולות האלו אנחנו גם מוחים.

שאלה: בלי מילים?

תשובה: המילים נאמרים כעת, זה המילים.

שאלה: יש גם מסר לגבי השלטונות?

תשובה: בוודאי יש כאן מסר גדול בוודאי עם ישראל זה עם של תורה אי אפשר לשנות אותו. ולתבוע את התורה זה נגד המהות של עם ישראל והם נלחמים נגד המהות של עם ישראל העם היהודי.

ועוד דבר אנחנו נמצאים כאן בארץ שנים והם מורדים בהשם ובתורתו כסדר, ועושים את כל הדברים הלא טובים והבזויים בעולם, והשם אמר לנו ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה, הם מטמאים את הארץ כסדר בכל הנבזיות שבעולם.

וההקאה הזו קלה מאד, הערבים יכולים בבת אחת לבוא לשטוף אותנו ולא יעזור שום צבא ושום דבר, הרי כתוב ולא תקיא הארץ אתכם, ולמה היא לא מקיאה איפה ההקאה הזאת, והארץ רוצה להקיא מרגישים שהארץ רוצה להקיא, כמו שאדם מקיא יכולים ביום אחד הערבים להגיד אנחנו הולכים נגד כל היהודים והורגים את כל היהודים, מה יהיה, שהם הרוגים לא אכפת להם כל כך הרבה, ומה הסיבה שהארץ לא מקיאה לא לימדו אותם, הם לא מאמינים, לא לימדו אותם מורה מורה הם פשעו בהם, אז מה יש, יש גלולה אחת שיוצרת וזה לימוד התורה שבני הישיבות לומדים, לומדי התורה כל בני התורה זו הגלולה, אם אתם רוצים להשליך את הגדולה הזאת לים אתם רוצים להשמיד את כל הישוב היהודי, באמריקה יודעים שיש בורא עולם כאן לא יודעים, באמריקה הגוים יודעים את זה וכאן לא יודעים. אוי ואבוי זה מדינת היהודים? לפחות בני הישיבות ולומדי התורה מצילים את המצב.

שאלה: מי שקשה לו ולא יכול לבוא שיתפלל מהבית ויצטרף יש לזה משמעות?

תשובה: צריכים לבוא חייבים לבוא אם היה לו הפסד ממוני הוא היה נשאר? חייבים לבוא!

שאלה: יש לי ילד בן 10 שאני יכול להביא אותו, והוא יכול קצת להתפלל יש תועלת שיבוא? הוא יבוא איתי.

תשובה: יש תועלת שהילד המבין יבוא, הילדים הקטנטנים הם לא שייך. כשילד מתפלל גם האבא מתפלל יחד עם הילד יותר טוב.

שאלה: מה יקרה אם יהיה חוק לסגור את כל הישיבות שאסור ללמוד, מה יעשו בני הישיבות?

תשובה: ילמדו ילמדו ולא יועילו שום דבר. רק יעשו דברים והם יזיקו לעצמם, וגם מבחינה מדינית הם יזיקו, לא ישקטו להם, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. הם פראי אדם אבל עדיין קצת שכל יש להם.