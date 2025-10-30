החל משעות הבוקר (חמישי) עולים ברשתות ובכלי תקשורת מרכזיים מסרים חריפים נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בטענה שהוא אחראי על כך ששירותי הרכבות לירושלים הופסקו בזמן עצרת המיליון, וזאת למרות שהשר בן גביר לא היה קשור לכך כלל.

ברשתות החברתיות מופצות בשעות האחרונות כרזות מושקעות במיוחד כנגד השר בן גביר, כביכול הוא הפקיר את החרדים ועוד סיסמאות מעין אלו.

אנשי בן גביר וגורמים חרדים בכירים טוענים בשיחה עם 'כיכר השבת': "זה פשוט הזוי הקמפיין נגד השר בן גביר שכלל לא קשור להסעת ההמונים ברכבות והוא נחשף לכך רק היום, כאשר החל לקבל תלונות מחבריו החרדים והוא מיד נכנס לעובי הקורה והחל לטפל בנושא".

"השר בן גביר", מוסיפים מקורביו, "עשה כל מרגע ששמע על המקרה כדי לפתור את הבעיה ובזמן שהוא עבד, היו גורמי שמאל שמנסים כבר תקופה ארוכה לפעול באמצעים מתוחכמים נגדו, לנסות לשסות את הציבור החרדי נגד השר, אבל למרבה הצער הם התאכזבו והשר הצליח לפתור את הבעיה למרות כל הקשיים".

"לסיכום", אומרים מקורביו, "אנו בטוחים שהציבור החרדי, אותו בן גביר מאוד אוהב ומכבד, ישכיל להבין שמדובר פה בקמפיין שמאל מובהק שאין לו קשר למציאות, למרבה הצער, גם עסקנים חרדים כושלים, שניהלו בשלומיאליות את העצרת, מנסים עכשיו להצטרף למקהלה ולתקוף סתם את בן גביר כדי לחפות על המבוכה שלהם".

יצוין, כי לפני שעה קלה, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יחד עם מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי קיימו הערכת מצב בעניין העצרת בירושלים, במהלך הערכת מצב ניתנה סקירה על היערכות המשטרה שתאפשר את חופש הביטוי כפי שאיפשרה את כלל המחאות בשנים האחרונות תוך כדי שמירה על החוק והסדר.

בעניין העומס על התחבורה הציבורית, ולמרות שהטיפול בסדרי התחבורה מצד המארגנים החל רק ברגע האחרון לא מראש כמצופה, הוחלט כי הרכבת תוכל לפעול לכל הפחות עד השעה 13:30, במידה ורכבת ישראל והמארגנים יעמידו סדרנים שישמרו על הדוחק והצפיפות ניתן יהיה להפעיל את הרכבת גם לאחר מכן.

לתועלת הציבור, על פי המידע שהגיע מרכבת ישראל, הרכבת האחרונה תצא מתחנת סבידור בשעה 13:07.