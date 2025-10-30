בסרטון שפרסם היום (חמישי) ברקע התכנסות ההמונים בכניסה לירושלים, לעצרת התפילה והזעקה בעקבות מעצר לומדי התורה, השתלח יו"ר 'יש עתיד' בציבור החרדי ואיים כי "מה שהיה לא יהיה".

הוא כינה את ההפגנה "הפגנת הנמות ולא נתגייס", על אף שמדובר בקומץ חלקי שמתבטא כך בעצרת הגדולה, ואמר: "אני רוצה להגיד לכל הצעירים שנוסעים להפגנת הנמות ולא נתגייס בירושלים וצועדים ברחובות -

"אם אתם מסוגלים לנסוע להפגנה, אתם מסוגלים לנסוע לבקו"ם. אם אתם מסוגלים לצעוד ברחובות, אתם יכולים לצעוד בטירונות ולהגן על מדינת ישראל . מה שהיה לא יהיה יותר".