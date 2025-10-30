רגעי אחדות נדירים תיעוד ראשוני: גדולי הדור בעצרת התפילה ההיסטורית ברחובות ירושלים בעוד רבבות מתקהלים בשערי ירושלים, אנו מגישים תיעוד ראשוני ועוצמתי מהופעתם של גדולי וצדיקי הדור – אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות – בעצרת התפילה והזעקה. בין המשתתפים נצפו אדמו"רים, רבנים, ראשי הישיבות מכל החוגים | רגעים נדירים של אחדות וקידוש השם ברחובה של עיר (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:13