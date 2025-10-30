כיכר השבת
רגעי אחדות נדירים

תיעוד ראשוני: גדולי הדור בעצרת התפילה ההיסטורית ברחובות ירושלים

בעוד רבבות מתקהלים בשערי ירושלים, אנו מגישים תיעוד ראשוני ועוצמתי מהופעתם של גדולי וצדיקי הדור – אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות – בעצרת התפילה והזעקה. בין המשתתפים נצפו אדמו"רים, רבנים, ראשי הישיבות מכל החוגים | רגעים נדירים של אחדות וקידוש השם ברחובה של עיר (חרדים)

גדולי הרבנים בעצרת בירושלים
עצרת המיליון בירושלים (צילום: שוקי לרר)
הגר"ד לנדו בעצרת המיליון
האדמו"ר מגור בתפילת מנחה בעצרת המיליון
בעצרת המיליון (צילום: דוד קשת)
בעצרת המיליון (צילום: דוד קשת)
האדמו"ר מגור בעצרת המיליון (צילום: דוד קשת)
האדמו"ר מאונגוואר בעצרת המיליון (צילום: דוד קשת)
האדמו"ר מגור בעצרת המיליון (צילום: דוד קשת)
בעצרת המיליון (צילום: דוד קשת)
בעצרת המיליון (צילום: דוד קשת)
האדמו"ר מצאנז בעצרת המיליון
האדמו"ר מלעלוב בעצרת המיליון
ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן בעצרת במגדלי תנובה
המשגיח רבי דן סגל באמירת תהילים
במת הרבנים במלון ירמיהו 33 בעצרת המיליון
הרה"ג ר' מרדכי שעפסיל אייזנברגר באמירת תהילים (צילום: דוב בער הכטמן)
רבני ישיבת עטרת שלמה בעצרת המיליון בשערי ירושלים (צילום: דניאל נפוסי)
האדמו"ר מבעלזא מגיע לעצרת
כבו"ק האדמו"ר מסאדיגורא שליט"א בהגיעו לעצרת המיליון
הגר"ש אלתר בעצרת המיליון
הגר"ש אלתר בעצרת המיליון
הגר"ש אלתר בעצרת המיליון
הגאון רבי משה שטרנבוך בהגעתו לעצרת הענק
הראשון לציון הגר״י יוסף ביציאה למקום התכנסות עצרת הרבבות
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בעצרת המיליון
חברי מועצת חכמי התורה לפני העצרת
חברי מועצת חכמי התורה לפני העצרת
הגאון רבי אברהם סלים בעצרת המיליון (צילום: שאג)
הגרש"י זעפראני
ר"י מיר הגרא"י פינקל צועד רגלית על רחוב מלכי ישראל אל עבר העצרת
האדמו"ר מלוצק בעצרת המיליון
האדמו"ר מקופיטשניץ והאדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה בעצרת
הרב צבי ישראל טאו ויו״ר מפלגת נעם ח״כ אבי מעוז בעצרת התפילה

