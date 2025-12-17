השילוב המושלם: בבוקר בכולל, ובערב מייצרים ביטחון כלכלי במקצועות הקודש המתקדמים. ( צילום: AI )

האתגר הגדול ביותר העומד כיום בפני כל בית של תורה הוא האיזון העדין: מצד אחד, הרצון העז להמשיך ולשקוד על דלתות התורה, ומצד שני - המציאות הכלכלית המכבידה. עליות המחירים, הריביות והגזירות הכלכליות לא פוסחות על אף דלת, והצורך ב"חמצן כלכלי" הופך למוחשי יותר מתמיד.

אברכים רבים מוצאים את עצמם בדילמה: האם לצאת לשוק העבודה הכללי ולהסתכן באובדן הצביון הרוחני והשחיקה של הרחוב, או להמשיך להצטמצם? דילמה רצינית... ב"למען ילמדו" מציעים דרך שלישית - מקצועות הקודש. לא סתם עבודה - ביטחון תעסוקתי! ח"כ פרוש: "תפסיקו עם הרדיפה נגד עולם התורה, היא פוגעת גם ביהדות התפוצות" חזקי שטרן | 11:09 בצל הטרור: גאב"ד מלבורן בביקור חיזוק בסידני - לנחם, לחזק ולבקר את הפצועים חיים רוזנבוים | 11:21 בעוד העולם שבחוץ גועש סביב מהפכת הבינה המלאכותית (AI) המאיימת על מקצועות חופשיים רבים (כמו תכנות, עיצוב וכתיבה), ישנו תחום אחד שיישאר תמיד רלוונטי, יציב ובלעדי ליראי שמים: עולם הכשרות והשחיטה. רובוט לעולם לא יוכל להחליף את ההקפדה על קוצו של יוד והיראת השמים הנדרשת ממשגיח וכמובן שלא את המיומנות ההלכתית של השוחט. אלו מקצועות שמעניקים לא רק יציבות, אלא את המצרך הנדיר ביותר עבור אברך: גמישות.

לבחור את המסלול שמתאים לכם:

במרכז "למען ילמדו", המכשיר אלפי בוגרים למקצועות הקודש, מציעים שני מסלולי דגל שתוכננו במיוחד עבור מי שרוצה לשלב תורה ופרנסה:

שוחטים – הייטק של עולם הקודש: קורס מעשי בהובלת הרב יחיאל ניישטט , המכין אתכם למבחני הרבנות. היתרון הגדול? האפשרות לעבוד ב"קמפיינים" בחו"ל. יוצאים לתקופה קצרה ומרוכזת, חוזרים עם סכום משמעותי שיכול להחזיק משפחה לחודשים ארוכים, וביתר השנה – חוזרים ללמוד בראש שקט. לחילופין, ניתן להשתלב במשמרות במשחטות בארץ.

לא רק תעודה – דואגים לכם לעבודה

החשש הגדול של כל לומד הוא "מה עושים עם התעודה ביום שאחרי?". ב"למען ילמדו" הפכו את החשש הזה ליתרון.

למכללה מחלקת השמה פעילה, שמבינה שההצלחה שלכם היא ההצלחה שלהם. המחלקה מחברת באופן ישיר בין הבוגרים לבין מעסיקים, ראשי צוותים וגופי כשרות שמחפשים בנרות את הפרופיל האיכותי הזה: אנשים רציניים, מוסמכים ויראי שמים.

השילוב של הכשרה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר, יחד עם הסיוע בהשמה, הופך את הקורסים הללו לרשת הביטחון הכלכלית הטובה ביותר למשפחה החרדית.

אל תחכו שהקושי הכלכלי יחליט בשבילכם. קחו אחריות על הפרנסה, מבלי לוותר על העקרונות.