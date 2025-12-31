באירוע הוקרה מרגש בארגון מד"א צוות הצלה בית שמש, הוענקו תעודות "כונן כהלכה" לכ-100 מתנדבים אשר נבחנו על כל הלכות שבת, במעמד רב רושם של סעודת מלווה מלכה סביב שולחנות ערוכים, ובהשתתפות שורה ארוכה של רבני העיר מכל הקהילות, בכירים בעיריית בית שמש ובהנהלת מד"א במרחב ירושלים.

המתנדבים למדו את הלכות השבת הנוגעות לרפואת חירום במשך 3.5 שנים בשיעורים שהתקיימו בעיר, ונמסרו ע"י רב הארגון בבית שמש, הרה"ג רבי אהרן מרדכי גרין, מו"צ ורב קהילת לעלוב בעיר.

יו"ר 'צוות הצלה' בית שמש, הרב אברהם רייכמן, סיפר: "הסניף שלנו, שהחל את דרכו כקבוצה קטנה של מתנדבים, חווה גידול מבורך ומשמעותי עם הצטרפותם של מתנדבים נוספים במשך השנים. אך הבשורה הגדולה הערב היא שהגידול אינו רק בכמות, אלא בעיקר באיכות. לראשונה אנו רואים מערך שלם של מתנדבים שנבחנו על מנת לעסוק ברפואת חירום לפי גדרי ההלכה מתוך הקפדה על קלה כבחמורה. אני גאה בכם".

במסגרת השיעורים הקיפו הכוננים את כל סימן שכ"ח בשו"ע, לצד סוגיות אקטואליות ושימוש בטכנולוגיות רפואיות מתקדמות בשבת. הגרא"מ גרין שיבח את נשות החיל של המתנדבים, "שנותנות כתף ומעודדות אתכם להתמיד בהגעה לשיעורים ובהצלת הנפשות. אתם יוצאים לשטח מצוידים לא רק בציוד רפואי, אלא במטען רוחני והלכתי עצום".

באירוע השתתפו רבנים ואישי ציבור מכלל הקהילות והחוגים בעיר, שבאו להוקיר את המתנדבים, ביניהם המרא דאתרא הגר"נ קופשיץ; רב ארגון מד"א צוות הצלה הגר"מ סירוטה; רב קהילת הגר"א ברמה א' הגר"א קורנפלד; רב קהילת הספרדים ברמה א' הגרי"ח שרבאני; רב קהילת מזרח שמש הגר"ד כהן.

הגר"נ קופשיץ שיבח את המתנדבים ואמר: "השקעתם ולמדתם שנים כדי לדעת את כל ההלכות הנחוצות, וזהו קידוש השם הגדול ביותר, הצלת נפשות מתוך יראת שמיים. שתזכו הלאה בלימוד ההלכה ותקדשו שם שמיים במעשיכם". בסיום דבריו העניק מתנה מיוחדת לרב הארגון, בשם הנהלת הארגון ומשתתפי השיעורים.

כיבדו את המעמד בנוכחותם בכירי העירייה: מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת תכנון ובנייה הרב שמעון גולדברג; סגן רה"ע וממונה אגף שפ"ע ומתנ"סים הרב חנוך דרנגר; המשנה לרה"ע וממונה הביטחון הרב מוטי לייטנר; וחבר המועצה ויו"ר החברה הכלכלית הרב אברהם נחמן פרנקל.

לצידם הגיעו גם בכירי מד"א במרחב ירושלים, ובראשם אורי שחם, מנהל המרחב, ראם נעימי, סופרוויזר במרחב ירושלים, וחבר מועצת מד"א, יניב יפה. עבור מנהל המרחב שחם, המסיים בימים אלו את תפקידו, היה זה רגע משמעותי: "החיבור בין האנשים והמסירות המשותפת, יחד עם שמירה על ההלכה והמסורת הם שהופכים את השירות שלנו למקצועי ואנושי יותר עבור כל תושבי האזור".

לאחר מכן הקריא שחם בפני המשתתפים את איגרת הברכה המיוחדת ששיגר מנכ"ל מד"א, אלי בין: "אתם, הכוננים כהלכה, מהווים את הגשר החי והפועם בין עולם ההלכה לבין השטח. זוהי הפנמה עמוקה של ערכים: מהי שליחות, מהי אחריות, ומהו האיזון העדין והמורכב בין פיקוח נפש לבין שמירת שבת כהלכתה. יישר כוח!".

במהלך הערב הוזכר כי מד"א וארגוני ההצלה הרבים הפועלים תחתיו ברחבי הארץ, מצילים חיים במספר רב של מוקדים - ביניהם: ארגון הצלה, צוות הצלה, הצלה רחובות, החובש הר-נוף, צוות הצלה בית שמש, צוות הצלה ביתר, הצלה יבניאל, הצלה טבריה ועוקף כינרת, הצלה פתח תקווה, הצלה אלעד, הצלה דרום, הצלה כפר חב"ד והמושבים, הצלה כרמל, הצלה גלבוע, הצלה בגליל, הצלה חולון בת-ים, הצלה שרון, הצלה ראש העין, הצלה מירון ועוד.