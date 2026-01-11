כיכר השבת
מחזור נוסף לקורס המצליח במגזר

המהפכה השקטה שמצילה את שנת הנישואין הראשונה - ואיך גם אתה יכול להפוך למוביל שלה

ב-5 שנים, מיוזמה צנועה לרשת המדריכים המשפיעה ביותר בעולם החרדי: נבחרת 'למען ילמדו' פותחת קורס הסמכה סופר-יוקרתי לדור הבא של מובילי הבית היהודי

זוגות צעירים מצאו את עצמם מתמודדים לבד עם אתגרי השנה הראשונה, ללא ידע, ללא כלים - ובלי מפה (צילום: AI)

האם אתה מודע למשבר?

במשך דורות, המעבר מהישיבה לחיי הנישואין נשען על "ניסוי וטעייה" כואב. זוגות צעירים מצאו את עצמם מתמודדים לבד עם אתגרי השנה הראשונה, ללא ידע, ללא כלים - ובלי מפה. הנתונים קשים, וכולנו מכירים את הזוגות שהסתבכו. זו לא גזירת גורל!

הרב מנחם חפץ מגלה: מהו 'ביטוח החיים' החדש לבית היהודי?

"ראינו שהדרכה נכונה היא לא רק לימוד הלכות יבשות," אומר הרב מנחם חפץ, מחבר רב המכר החרדי 'להשתדך ברוגע' ומנחה התוכנית. "היא ה'ביטוח חיים' האמיתי לבית היהודי. היא ההכנה שמבטיחה בניין עדי עד."

המהפכה החלה לפני 5 שנים, והיום, עשרות בוגרים מובחרים של 'למען ילמדו' כבר מפוזרים בקהילות מפתח בכל העולם, ומספקים את ההדרכה המקצועית והמדויקת ביותר.

הוכחה מוחצת: כך נראית הצלחה!

המספרים לא משקרים: מאות זוגות

 שעברו הדרכה אצל בוגרי התוכנית מדווחים על:

  • כניסה והסתגלות חלקה לחיי הנישואין – בלי בורות ובלי דרמות מיותרות.
  • הבנה זוגית עמוקה כבר מהיום הראשון.
  • כלים פרקטיים לפתרון קונפליקטים – עוד לפני שהם נוצרים!

בהנהלת 'למען ילמדו' מצהירים: "זה כבר לא ניסוי. אנחנו הוכחנו: כשאברך מקבל את הכלים הנכונים – שילוב ייחודי של הלכה פסוקה, הבנה פסיכולוגית מודרנית והשקפה יהודית טהורה - הוא הופך את החתן למוכן ברמה המקסימלית שיש."

אתם המנהיגים הבאים! האחריות הזו על הכתפיים שלכם.

אם אתם:

  • אברכים שרוצים להשפיע באמת.
  • רבנים, רמ"ים ומשפיעים שמרגישים את האחריות על דור העתיד.
  • מי שחולם להעניק לזוגות את היסודות האיתנים ביותר.

זו ההזדמנות שלכם להצטרף לנבחרת המקצועית והיוקרתית ביותר!

קורס ההכשרה החדש נפתח ממש עכשיו – עם המתודולוגיה המושלמת, חוברות ההדרכה, והליווי האישי.

אל תישאר מאחור! המקומות מוגבלים.

לפרטים נוספים, סילבוס מלא והרשמה למחזור הקרוב, לחץ כאן עכשיו >>

תוכן שאסור לפספס:

