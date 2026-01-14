במעמד מרשים ומרגש בראשות מרנן ורבנן שליט"א ובהשתתפות מנהלי תתי"ם, מחנכים ומאות חונכי היתומים של 'זה לזה' במערך 'בני מלכים', נפתח מערך ההכשרה המקצועי לתמיכה והעצמה של מאות יתומים רכים בתוככי מערכת החינוך, ובכלל זה התמודדות עם מקרי טראומה וכאב, צמיחה מתוך השבר, סיוע פרטני והטמעה כיתתית, הומוגניות בלמידה והנחלת עוצמה והעצמה מתוך רגישות וערנות מקצועית הכרחית.

המעמד המיוחד התקיים בעיר בית שמש לשם נקבצו מאות המשתתפים מכל רחבי הארץ בסימן של שליחות ואחריות להוות מגן ומשענת תומכת ומעצימה להמוני יתומים. המעמד נפתח בדברי המנחה הרב יהודה פריזנד שליט"א יו"ר מערך החונכים הארצי 'בני מלכים', שעמד על השינוי הכביר שמחולל הארגון ביחס ובמשמעות של תלמיד יתום והערבות הדדית להמשך עלייתו, כאשר מערך ההכשרה הינו ראשוני וייחודי מסוגו, בדגש מקצועי מיוחד ל'מצדיקי הרבים ככוכבים' – אנשי חינוך מופלאים וחונכים גיבורי כח ורוח המוסרים נפשם בשליחותם ומבקשים להעצים את השליחות ולעשות את מלאכתם באופן המדוייק והמעצים ביותר.

הגר"א קורנפלד שליט"א רב קהילת הגר”א בבי”ש ומגדולי הרבנים בעיר, פתח בדברים נרגשים כשהוא מתאר שורת מקרים מיוחדים ומורכבים של יתמות והתמודדות, מול דאגת הקב"ה אביהם יתומים, כאשר זכה כלל ישראל למערך מופלא של חונכים צדיקים המוסרים נפשם בשליחותם. בדבריו שרטט את האחריות להתנהל מול תלמידים יתומים באופן רגיל, דבר המתאפשר בזכות הקשר המתמיד והקבוע של החונך האישי, כמו"כ כיבד בהשתתפותו הגאון ר' ברוך דז'אלובסקי שליט"א

משא מיוחד נשא נשיא הארגון כ"ק הגה"צ רבי נפתלי צבי ראטטענבערג שליט"א מקאסאן ומגדולי רבני בית שמש, בדבריו פתח בתחינת אחי יוסף אחר הסתלקותו של יעקב אבינו, כלקח לדורות וכלימוד שבהעדר אב מתעררים כל המוסכמות ונאספים כל הקשיים. ומול זה כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו – הרי שכאן הוא ממש כמי שילדו ממש. בדבריו האריך בגודל האתגר של 'ריבוי הורים וסמכויות' המתעורר רבות מול ילדים יתומים, כאשר גורמים רבים מתערבים בחינוכם, ודווקא משום זה גדולה האחריות לקשר ברור בין המחנך בכיתה לחונך הפרטי הקשוב לליבו של הילד, מבין את עולמו ומהווה דמות אב, כאשר שותפות חינוכית זו מביאה הצלחה אישית וחינוכית.

משא המרכזי נשא מרן הגאון דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון וחבר מעצג"ת. בדבריו עמד על זכותו המופלאה של כלל ישראל שיש כיום את 'זה לזה' שהם אביהם וליבם של יתומים. מעלה כבירה אותה אנו קוראים בהפטרת יום הכיפורים כגדולה בכל המעלות. ועיננו הרואות כמה התמודדות וקשיים מלווים כל יתום וכל אלמנה, והקב"ה הוא אבי יתומים ודיין אלמנות ומזהיר בתורה הקדושה כמה וכמה פעמים על עניין זה. לאחר מכן הרחיב בקשר ההכרחי בין המחנך לחונך הצמוד ליתום, קשר זה הוא הכרחי ומיוחד לחבר בין האתגרים הלימודיים לבין הנעשה בכתה. החונך יודע להשקיע לב ונשמה ולהיות קשוב באופן פרטני מה שקשה לעשות לפעמים בכתה. והאחריות הזו משותפת למחנכים ולחונכים להעמיד עולמות. אם אמרו חז"ל דל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא' – הרי שכאן הדברים כפשוטן. לאחר מכן הרחיב בהנהגה הראויה למנהלים ולמחנכים לעמוד בשותפות תמידית ובעין פקוחה לרוממות מתוך העצמה והמשכיות.

בשלב זה, הוחל בדיונים המקצועיים בשיח מעמיק ומרתק שחולק למושבים שונים, כמפגש ראשוני לסדרה ארוכה ומעמיקה עם מיטב הכוחות המקצועיים, בלמידה מקצועית פרטנית ומקיפה של מכלול ההיבטים מול האתגר הגדול לרומם ולהצמיח עולמות חדשים מתוך השבר.

הרקע מאחורי הדרישה שעלתה מהשטח, היא מספרם הגבוה של היתומים בתוככי מערכות החינוך, מספר שנחשב לגבוה ומשמעותי ביחס לשנים קודמות, מציאות המעמידה את אנשי החינוך בדגש על מלמדים, בפני מציאות מורכבת של הובלה מקצועית וערכית נכונה מול הצורך להיצמד לרמת הלימודים ולהוביל מצוינות כיתתית לצד התמיכה בפרט השואבת כוחות רבים ולעיתים מחייבת שינוי גישה והטמעת צרכי הפרט.

מי שנציבים בחוד השליחות הזו הם מאות חונכי 'זה לזה' המהווים 'דמות אב' למאות הילדים היתומים מרגע האובדן, כדמות מחנך וחבר קרוב המשמש כהורה מלווה העוקב אחרי מצבם האישי, מעניק כתף ולב אוהב, מרים ומרומם לצמיחה והעצמה מחדש. ואכן, העדויות העולות מרכזי תכנית 'בני מלכים' ברחבי הארץ משקפות את המורכבות העדינה הזו והצורך להרחיב את היריעה בהדרכה פרטנית למחנכים ולמנהלי התתי"ם, כאשר מערך ההכשרה המיוחד הזה מוביל ומכוון לעשייה משותפת ונשיאת האתגר מתוך הבנה והעצמה, בנייה ותנופה לימודית, כזו המביאה בחשבון את הרגישויות השונות, נכונה לתת מענה מקצועי אך מכוונת לכיוון של עלייה ותנופה.