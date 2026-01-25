חלום שנשלח משמים: "הסיפור הזה מאד עורר אותי", כך אמר שבוע שעבר ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר לפני ילדי הת"ת הכלל חסידי 'פני מנחם' כשהוא מתייחס לסיפור החלום הפלאי שסופר בידי אביו של הבחור שניצל מאסון הטביעה במודיעין עילית. "צריך לזכור שהדבר הגדול ביותר הוא למנוע פגיעה ובושה מיהודי", הסיק ראש הישיבה כשהוא משתף את הילדים במסקנה שיש להסיק הלכה למעשה מאותו סיפור.

אך לא היתה זו הפעם הראשונה שבה התייחס ראש הישיבה לחלום הפלאי. כבר בשבת, ברעווא דרעוין, הזכיר ראש הישיבה במרומז את המעשה, כאשר הוא אומר כי "רק השבוע זכינו לראות כיצד שולחים לאדם רמז משמים, ואם זוכה להבין ולסייע לזולת הרי הוא ניצול וזוכה לישועה".

אך כעת, בשיחה שמסר לחבריו של בחור בר מצווה, כמנהגו לשאת דברים בפניהם בכל פעם שאחד מילדי הכיתה הגבוהה חוגג את כניסתו למצוות, חזר ראש הישיבה וסיפר את הסיפור כפי ששמעו מבעל המעשה - אביו של הבחור שצעד יחד עם חבירו הבחור משה לודמיר ז"ל, שנהרג לפני שבוע בטרגדיה המחרידה שאירעה במודיעין עילית.

"בני", כך סיפר האב לראש הישיבה, "התלווה למוישי ז"ל כשהם יוצאים לנחל לשם נהגו לצאת רבים מתלמידי הישיבה. הוא ראה את חבירו טובע והושיט לו יד, אך בעקבות זאת נסחף גם הוא אל מי הנהר שגעשו בעוצמה, במהירות שלאחר מכן התברר שהיתה של 120 קמ"ש".

הבחור חש שהוא נסחף וניסה להוציא את ראשו מהמים ולהיאחז בקני הסוף, אך אלו נשברו תחת ידו. בשלב זה חש שידו של חבירו נשמטת ממנו, וגם הוא החל להיסחף עם הזרם העצום. הוא ניסה להיאחז שוב, וגם הפעם כשל. לבסוף, ברגע האחרון ולאחר שכבר זעק 'שמע ישראל', הצליח להיאחז בענף אחר, הוא נתלה עליו וכך הצליח להינצל מההיסחפות במימיו של הנחל.

כששמע ממנו אביו את סיפורו, נעתקה נשימתו. הוא סיפר לבנו כי בערב השבת האחרונה חווה אירוע פלאי. "הגעתי למקווה בעיר מגוריי, בית שמש, כמו בכל ערב שבת, ובהגיעי גיליתי מחזה לא נעים. אברך צעיר שעמד לחגוג 'שלום זכור' לבנו רכש שם קופסאות ארבעס, אך הוא ביצע תנועה לא נכונה בשולחן העמוס וקופסא ענקית של 3 ק"ג סוכריות 'עדשים' התפזרה על הרצפה..."

אותו אברך, כך סיפר האב, היה נבוך מאד מהסיטואציה ונראה היה שהוא מחפש היכן יוכל 'לקבור את עצמו'. "מדובר במקום מרכזי מאד", סיפר האב. "זו כניסה למקווה, וגם ל'קאווע שטיב', לבית מדרש ולחדרים נוספים, כך שרבים חולפים שם והם הזינו עיניהם במרבד הסוכריות שעל הרצפה... "שמתי לב לכך, ובהחלטה של רגע אמרתי למוכר: 'תראה מה קורה כשמתחילים להזדקן', אמרתי והצבעתי על זקני שהחל להלבין לאחרונה, 'עושים שטויות... בטעות הפלתי את הקופסא, אך אל דאגה, אקנה אותן"...

תוך כדי דיבור ניסה לאסוף את הסוכריות מהרצפה ככל שיכל, שילם עליהן ושכח מהארוע.

"לאחר מכן, סיפר, נשכבתי לשינה קצרה לפני שבת, ולפתע אני חולם חלום בלהות: בחלומי אני נסחף בנהר, מנסה להוציא את הראש אך לא מצליח. אני חש שראותיי מתמלאות מים ואני נחנק, מנסה להיתפס בענף ולא מצליח. רק בשלישית ולאחר שזעקתי 'שמע ישראל', התעוררתי פתאום בבעתה..."

רק לאחר כמה ימים, כשהשמיע לו בנו הבחור את נס הצלתו הפלאי, לפתע שם לב שמה שאירע לבנו – זאת ראה בחלומו בערב שבת: בזכת הסיוע שהושיט לאברך בכך שמנע ממנו כלימה – זכה בנו להימלט ממוות בטוח לחיים.