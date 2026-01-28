בכירים חרדים מבהירים הבוקר (רביעי) כי אין כל משמעות להודעת ח"כ בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, על סיום הדיונים על נוסח החוק החדש.

לדברי בכירים בש"ס ו'דגל התורה': "מי שיכריע האם יהיה חוק שנתמוך בו יהיו אנשי הייעוץ המשפטי לכנסת, ביסמוט יכול לסיים את הדיונים אך אין לזה כל משמעות כל עוד הייעוץ המשפטי לא מאשר את נוסח החוק".

הבכירים הוסיפו: "לא נעביר חוק שהייעוץ המשפטי לכנסת יתנגד לו, המשמעות תהיה צו ביניים של בג"צ מה שיהווה נזק יותר מתועלת ולכן כל השיח מתנהל כעת מול הייעוץ המשפטי לכנסת, ביסמוט הבטיח שתהיה תמיכה של היועצת המשפטית לוועדת, מירי פרנקל שור, והטעה אותנו לאורך כל הדרך".

במהלך הבוקר צפויים בש"ס ו'דגל התורה' להודיע האם יצביעו בעד תקציב המדינה כאשר בסיעות מעריכים שיצביעו בעד אך יעצרו את חקיקת התקציב עד לאישור חוק הגיוס בקריאה שניה ושלישית.

בימים האחרונים ניהל ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שיחות עם ראשי הסיעות החרדיות ובין היתר הזהיר מפני פיזור הכנסת ברגעים ביטחוניים דרמטיים, נושא שיעלה גם על שולחנם של גדולי ישראל.

אמש התבטא ראש הממשלה נתניהו בנושא ואמר: "הדבר האחרון שישראל זקוקה במצב הנוכחי זה בחירות. אני מקווה שכולם יבינו את האחריות הלאומית הנדרשת במצב הזה".

כזכור, בהודעה ח"כ ביסמוט הוא הודיע אתמול: "אני נרגש לבשר שוועדת החוץ והביטחון השלימה את הקראת כל סעיפי חוק הגיוס. אנחנו מגיעים לקו הסיום, בקרוב נצביע על החוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית".

לדברי ביסמוט, "מה שנגרר שנים, מה שנתקע שוב ושוב בדיונים אינסופיים, התקדם במשמרת שלי, כי הייתה מטרה ברורה: חוק. לא דיונים לשם דיונים, אלא רצון אמיתי להגיע לפתרון. לבנה אחר לבנה. בהידברות, בשיתוף פעולה, ובנחישות.

ביסמוט הוסיף: "כפי שאמר הערב ראש הממשלה "אנחנו על סף השלמת העברת חוק הגיוס". הלפיד עובר לשלב הבא. כעת תפקידה של הכנסת כולה להמשיך את הדרך עד לאישור החוק במליאת הכנסת, חוק גיוס היסטורי שיחזק את צה"ל ואת החברה הישראלית כולה".