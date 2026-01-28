כיכר השבת
"ביסמוט הטעה אותנו"

בכירים חרדים: "אין כל משמעות לסיום הדיונים על חוק הגיוס, עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת - תכריע"

בסיעות החרדיות יכריעו הבוקר האם להצביע בעד תקציב המדינה | ח"כ ביסמוט הודיע כי הסתיימו הדיונים על חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון ובקרוב יחלו ההצבעות | בכירים חרדים מבהירים: "אין כל משמעות להודעה של ביסמוט, מדובר בניסיון לרכך את עמדת גדולי ישראל אבל מי שתכריע תהיה היועצת המשפטית לוועדה" | רה"מ נתניהו הזהיר מפירוק הממשלה רגע לפני אירועים ביטחוניים: "מקווה שכולם יבינו את האחריות הלאומית" (חדשות, חרדים)

דנים על הגיוס. אריה דרעי ואורי מקלב בכנסת (צילום: באדיבות המצלם)

בכירים חרדים מבהירים הבוקר (רביעי) כי אין כל משמעות להודעת ח"כ בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, על סיום הדיונים על נוסח החוק החדש.

לדברי בכירים בש"ס ו'דגל התורה': "מי שיכריע האם יהיה חוק שנתמוך בו יהיו אנשי הייעוץ המשפטי לכנסת, ביסמוט יכול לסיים את הדיונים אך אין לזה כל משמעות כל עוד הייעוץ המשפטי לא מאשר את נוסח החוק".

הבכירים הוסיפו: "לא נעביר חוק שהייעוץ המשפטי לכנסת יתנגד לו, המשמעות תהיה צו ביניים של בג"צ מה שיהווה נזק יותר מתועלת ולכן כל השיח מתנהל כעת מול הייעוץ המשפטי לכנסת, ביסמוט הבטיח שתהיה תמיכה של היועצת המשפטית לוועדת, מירי פרנקל שור, והטעה אותנו לאורך כל הדרך".

במהלך הבוקר צפויים בש"ס ו'דגל התורה' להודיע האם יצביעו בעד תקציב המדינה כאשר בסיעות מעריכים שיצביעו בעד אך יעצרו את חקיקת התקציב עד לאישור בקריאה שניה ושלישית.

בימים האחרונים ניהל ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שיחות עם ראשי הסיעות החרדיות ובין היתר הזהיר מפני פיזור הכנסת ברגעים ביטחוניים דרמטיים, נושא שיעלה גם על שולחנם של גדולי ישראל.

אמש התבטא ראש הממשלה נתניהו בנושא ואמר: "הדבר האחרון שישראל זקוקה במצב הנוכחי זה בחירות. אני מקווה שכולם יבינו את האחריות הלאומית הנדרשת במצב הזה".

כזכור, בהודעה ח"כ ביסמוט הוא הודיע אתמול: "אני נרגש לבשר שוועדת החוץ והביטחון השלימה את הקראת כל סעיפי חוק הגיוס. אנחנו מגיעים לקו הסיום, בקרוב נצביע על החוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית".

לדברי ביסמוט, "מה שנגרר שנים, מה שנתקע שוב ושוב בדיונים אינסופיים, התקדם במשמרת שלי, כי הייתה מטרה ברורה: חוק. לא דיונים לשם דיונים, אלא רצון אמיתי להגיע לפתרון. לבנה אחר לבנה. בהידברות, בשיתוף פעולה, ובנחישות.

ביסמוט הוסיף: "כפי שאמר הערב ראש הממשלה "אנחנו על סף השלמת העברת חוק הגיוס". הלפיד עובר לשלב הבא. כעת תפקידה של הכנסת כולה להמשיך את הדרך עד לאישור החוק במליאת הכנסת, חוק גיוס היסטורי שיחזק את צה"ל ואת החברה הישראלית כולה".

3
עוד תרגיל של שקרנייהו להעביר תקציב..ברור שבגץ פוסל
נונו
2
ביבי אתה תיפול בקרוב חכה חכה אתה תיפול בקרוב זאת האבטחה
יימי
1
אם הכל תלוי בעמדת הייעוץ המשפטי. אז איזה אינטרס יש ליעוץ המשפטי להעביר את חוק הרי המטרה שלהם היא להפיל את ממשלה והחרדים מגישים להם את על מגש כסף, מה רוצה בבצ'יק וגולדקנופף מראש הממשלה האם זה תלוי בו?
יעקב

