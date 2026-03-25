ימי המלחמה הכתיבו מציאות מורכבת של מאות משפחות המתמודדות בגבורה ללא דמות אב ומי ללא דמות אם, כאשר החרדה והדאגה נופלים על כתפיים שחות ולב דואג, הילדים ללא מסגרת חינוכית יצירה ותומכת, כאשר בתווך מרוץ שנראה בלתי אפשרי לקראת חג הפסח הממשמש ובא.

בהנהלת הארגון ובמערכי החינוך של 'בני מלכים' 'מחוברות' קשורות' ו'בני עלייה', הופעלו תכניות תמיכה פרטניות בהיקף אדיר, כאשר במערכי החינוך מתקיימת פעילות חינוכית מיוחדת וייעודית שנבנתה בהתאמה ובשיתוף מערך החונכים האישיים בכל רחבי הארץ, פעילות שהתקיימה בהתאם לכללים בבתי 'זה לזה' ובסניפים בהם קיימים מרחבים מוגנים. הפעילות החינוכית כללה מערך לימודי מיוחד על ידי רכזי הסניפים ומאות החונכים, כאשר כל ילד זוכה לשעות של למידה, שיח אישי ועיבוד של קשיי התקופה, לצד מבצעי התמדה המשלבים לימוד ומוכנות רוחנית, עזרה בבית, שמירה על רגיעה, שעות שמחה ומבצעים מעוררי השראה שזכו לתהודה אדירה.

בסניפים בהם לא התאפשר לקיים את הפעילות, הופעל מערך התנדבות ביתי מהפכני ומרגש, כאשר צוות מתנדבות פקד מאות בתים למשך ארבע שעות בכל יום, שעות קסומות בהן עסק הצוות בתעסוקה לילדים בשעות של חוויה ותוכן מרגש, השלמת לימודים ויצירה, הכנת ארוחה ביתית חמה, סיוע בעבודות ניקיון הבית לפסח, והכל באווירה רגועה ושמחה למרות האזעקות ורגעי הבהלה שהתגמדו מול גבורת לב ונפש שבנתה עולמות והפכה לעוגן מרגש של יציבות.

כלל בנות זה לזה בתכנית 'מחוברות' ו'קשורות' נהנו מעוצמה וחוסן מיוחדים כאשר המערך כולו מפעיל רצף של שיחות אישיות ועיבוד משותף, חוויה קבוצתית ומבעי אתגר, תכניות תמיכה והפגה מיוחדת שזכו לשבחים אדירים והביאו לרגיעה והתמודדות בוגרת בעוצמה מיוחדת שהתבררה כחיונית מאין כמוה.

במסגרת המאמץ המיוחד שהקיף מאות חונכים, מנהלי צוותים ומערך התכניות של הארגון, זכו חונכי 'בני מלכים' – מערך החונכים המשמשים כאב לכל ילד טהור, לשי אישי משפחתי מיוחד בשווי מאות שקלים, כהוקרה לבני המשפחה על שעות וימים של גבורה ומסירות נפש לעסוק בנתינה ולרומם את בניו אהוביו של הקב"ה, במתן חוסן רגיעה ועוצמה, לצמוח מתוך אי הוודאות ולהעפיל למוכנות אישית ורוחנית לקראת ימי צאתנו מארץ מצרים – קדושת ליל הפסח וימי המועד.

בימים האחרונים זכו רכזי הארגון להוקרה והערכה אדירה של רבני הקהילות שליט"א, מנהלי התתי"ם ומחנכים, מנהלות בתיה"ס של בית יעקב, על זכות מיוחדת לשמש כשלוחי עמך בית ישראל לאמץ באהבה כל ילד בגבורה, להעניק חוסן ותמיכה אישית לצד סיוע משפחתי וארגוני, עשייה שהפכה לסימן ההיכר במאות בתים, יש מי שנותן לב ונשמה, מצמיח חיים מתוך השבר, חיים שיש בהם.