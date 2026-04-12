ביוזמת סיעת ש"ס בני ברק: אלפי בחורים גדשו את בתי המדרש בעיר במיזם 'בין הזמנים' של ארגון 'שבתי'

מהפכת 'בין הזמנים': מיזם 'שטייגען פסח' של ארגון 'שבתי' ביוזמת סגני רה"ע הרב שלומי אלחרר והרב אליהו שושן סחף כאלפיים מבחורי הישיבות לעשרה מוקדי לימוד ברחבי העיר | מערך מלגות ופרסים יוקרתיים לצד חוברות לימוד ושיעורי עומק | חברי הסיעה זכו לשבחים מפיהם של רבני העיר על היוזמה ועל ההתמסרות למשפחות הנפגעים והמפונים: "מסירותכם ראויה לכל שבח"

בחורי הישיבות הקדושות בבני ברק מסכמים בימים אלו בסיפוק ובחדוותא דאורייתא את ימי בין הזמנים של חודש ניסן, שעמדו הפעם בסימן פריחה רוחנית חסרת תקדים. הפעילות התורנית המובילה בעיר נרשמה במיזם ישיבות בין הזמנים המרכזיות של ארגון 'שבתי' - אשר כזכור, הוקם ביוזמתם של סגני ראש העיר מטעם סיעת ש"ס בעיר, הרב שלומי אלחרר והרב אליהו שושן.

המיזם הייחודי לימי בין הזמנים, שזכה לסיועו של ראש העיר הרב חנוך זייברט, הצליח לסחוף את המוני בני הישיבות בימי בין הזמנים, כאשר כאלפיים בחורי ישיבות מכל רחבי העיר נהרו לעשרת מוקדי הלימוד השונים שהועמדו לרשותם.

במרכזו של המיזם עמדה חוברת הלימוד המושקעת "שטייגען פסח", שכללה בתוכה סוגיות מרתקות במרחבי הש"ס לצד שאלות מעמיקות בעיון ובבקיאות, המותאמות במיוחד לאווירת הלימוד של ימי בין הזמנים.

לצד הלימוד העצמי ובחברותות, נהנו הבחורים ממערך של שיעורים יומיים שנמסרו מפי הרבנים הגאונים, רבי יונתן שושן ורבי רפאל סוויד, אשר העבירו את השיעורים בסגנון ייחודי, מעורר ומרתק שסחף את הלומדים. הבחורים שהשתתפו באופן פעיל וענו על השאלות המורכבות בחוברת הלימוד, זכו בפרסים יוקרתיים ובעלי ערך, כהוקרה על עמלם התורני.

הבחורים שהתמידו בלימודם זכו לטעינת שוברים ייחודיים לכרטיס "שבתי" שניתנו למימוש מיידי בשורה ארוכה של חנויות מובחרות בעיר, מה שאפשר לבחורים להתחדש לקראת החג בכבוד ובהרחבה. יצוין כי כרטיס 'שבתי', שהפך לשם דבר בקרב בני הישיבות בבני ברק, מקנה הנחות משמעותיות במגוון רחב של בתי עסק לאורך כל השנה, ומהווה נדבך נוסף בפעילות נציגי סיעת ש"ס בבני ברק למען רווחת הציבור.

במהלך ימי חג הפסח, הקבילו ראשי סיעת ש"ס בבני ברק את פניהם של רבני העיר בשורה של ביקורי חג מרוממים במעונם, במסגרתם הציגו סקירה נרחבת על פעילותם הברוכה וזהו לקבל את ברכת הדרך. הביקור המרכזי נערך במעונו של רב העיר, הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון שליט"א. רב העיר קיבל את סגני ראש העיר, הרב אלחרר והרב שושן, בחביבות רבה והאזין בקשב רב לדיווחים על מאות המקרים הפרטניים המטופלים על ידי לשכות הנציגים.

הגר"מ בן שמעון בירך בחום את חברי הסיעה ואמר: "אתם מקדשים שם שמיים יום יום, אני שומע על מאות מקרים שאתם מטפלים, במיוחד עכשיו בזמן המלחמה, המסירות שלכם לטפל בכל משפחה שנפגעת ראויה לכל שבח". דבריו של רב העיר עוררו התרגשות רבה בקרב הנציגים, שרואים במענה לפרט ובסיוע למשפחות הנזקקות חלק בלתי נפרד מפעילותם, בפרט בימים המאתגרים העוברים על ארץ הקודש.

משם המשיכו חברי הסיעה לביקור חג מיוחד במעונו של חבר מועצת חכמי התורה, מרן הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א. בביקור זה השתתפו גם יו"ר ועדת הבריאות, שלוחא דרבנן ח"כ הרב יוני משריקי ויו"ר המועצה הדתית בבני ברק הרב יחיאל לוי. חברי הסיעה הציגו בפני מרן הגר"ש מחפוד את הצלחת מיזם 'ישיבת בין הזמנים' ואת התוכניות העתידיות להרחבת שירותי הדת והרווחה בעיר. מרן הגר"ש מחפוד הביע את קורת רוחו מהאחדות השוררת בסיעה ומהיקף העשייה המרשים לטובת כלל תושבי העיר.

יו"ר סיעת ש"ס בבני ברק וסגן ראש העיר, הרב שלומי אלחרר, סיכם את הפעילות הענפה ואמר כי "אנו נמצאים בתקופה שבה הציבור זקוק לנו יותר מתמיד, הן במישור הרוחני והן במישור הגשמי. המחזה של אלפי בחורים שגודשים את היכלי הלימוד בבין הזמנים הוא התשובה הניצחת לכל המקטרגים. המטרה שלנו היא להמשיך ולהוות את הכתובת לכל תושב ותושב, כפי שזכינו לשמוע מפי גדולי ישראל".

סגרה"ע הרב אליהו שושן הוסיף, כי "האמון של גדולי התורה והתמיכה של הציבור בשטח מחייבים אותנו להמשיך ולפעול ללא הפסקה, מתוך אחדות ושליחות אמיתית, כדי להבטיח שכל משפחה וכל בחור ישיבה בבני ברק יקבלו את המענה הטוב ביותר".