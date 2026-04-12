סערה התעוררה היום (ראשון) במהלך הדיון בבית המשפט העליון בסוגיית חוק הגיוס ותקציבי הישיבות, בעקבות ציטוט של אחד מנציגי העותרים שנקלט במיקרופונים בו הוא נשמע אומר: "אנחנו נפרק את עולם התורה".

האמירה חוללה זעזוע עמוק בקרב הנהגת הציבור החרדי. יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, הגיב לדברים בחריפות ותוך קישור ישיר לחג הפסח. "על כך אמרנו בשבוע שעבר - 'והיא שעמדה לאבותינו ולנו... שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו מידם'", מסר גפני.

גפני הוסיף מסר של נצחיות מול העותרים: "ההיסטוריה מוכיחה פעם אחר פעם: אלו שביקשו לפגוע בעולם התורה - נעלמו באבק ההיסטוריה, ואילו אנחנו ממשיכים להתקיים ולשגשג. כך היה וכך יהיה. שום אמירה שונאת לא תכבה את אור התורה".

סיעת ש"ס הודיעה כי "יצא המרצע מן השק! לא צורכי הצבא ולא גיוס מילואים, אלא מטרה מוצהרת: ״לפרק את עולם התורה״".

"ארגוני שמאל שונאי יהדות חברו לשופטים מנותקים ושיכורי כוח, בניסיון לפגוע בכוח הרוחני של עם ישראל בזמן מלחמה - לומדי התורה הקדושה", הוסיפו בסיעה, וסיכמו: "בושה וחרפה".