בעיר החרדית: ילד טיפס על מתקן גבוה בצהרי שבת וצנח, מצבו קשה

אירוע קשה התרחש היום בצהרי שבת בעיר החרדית ביתר עילית, כאשר ילד כבן 9 נפצע באורח קשה כתוצאה מנפילה מגובה. המקרה אירע ברחוב מפעל הש"ס בעיר, בשעה שילדים ומשפחות רבות שהו מחוץ לבתיהם כמקובל בשבת.

על פי הדיווחים מהזירה, הילד טיפס על סולם המוצב במתקן שעשועים במקום, ומסיבה שטרם הובהרה איבד את אחיזתו ונפל מגובה של כארבעה מטרים אל הקרקע.

עם קבלת הדיווח על האירוע, הוזעקו למקום כוחות רפואה ומתנדבים ששהו בתורנות שבת. צוותי הרפואה של איחוד הצלה ממחוז ירושלים, שהגיעו במהירות לזירה, מצאו את הילד כשהוא סובל מחבלות קשות בפלג גופו העליון כתוצאה מעוצמת הנפילה.

המתנדבים העניקו לו סיוע רפואי ראשוני מציל חיים שכלל עצירת דימומים, חבישות וקיבועים הנדרשים במקרי נפילה מגובה, זאת במטרה לייצב את מצבו ככל הניתן לפני הפינוי לבית החולים.

חרדי חולץ מדירה בוערת; זה היה הכלי בבית שגרם להתפרצות הלהבות נחמן שטרנהרץ | 22:13

לאחר הטיפול הראשוני בשטח, פונה הילד בניידת טיפול נמרץ לחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. מצבו הוגדר על ידי הצוותים הרפואיים כקשה, והוא הועבר להמשך בדיקות וטיפול רפואי דחוף בידי המומחים בבית החולים.

משה פורדשם ועזרא גוטליב תורני השבת מיחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא טיפס על סולם במתקן שעשועים ונפל מגובה 4 מטרים ובעקבות כך נחבל קשות בפלג גופו העליון. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חבישות וקיבועים ולאחר מכן הוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם כשמצבו מוגדר קשה". בסביבתו של הילד בביתר קיבלו את הבשורה בשבת ובצאתה, ותפילות נישאות לרפואתו השלמה של הילד הפצוע.

אירוע נוסף התרחש בצהרי השבת בירושלים, כאשר צעיר, נער כבן 17, נפגע בגפיו בשכונת נווה יעקב כתוצאה מברזל שננעץ ברגלו.

יחיאל ושלומי גורפיין (אחים) תורני השבת של איחוד הצלה מסרו: "מדובר בצעיר בן 17 שנפגע בגפיו מברזל שננעץ בו לאחר שלדברי עוברי אורח החליק מגדר שעליו טיפס, הענקנו לו טיפול רפואי בזירה שכלל חבישות ועצירת דימומים ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים להמשך טיפול כשמצבו מוגדר בינוני".