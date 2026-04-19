כיכר השבת
יומא דהילולא

"האטס גיפולטס אלעס גיט": המונים פוקדים את הציון בקרעסטיר, עשרות נזקקו לטיפול

אלפים נוהרים בשעות האחרונות לעיירה בודרוגקרסטיר שבהונגריה לרגל יומא דהילולא של רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע החל מהערב | מערב שבת קודש ועד הערב 46 איש קיבלו סיוע במרפאות איחוד הצלה שהוקמו ע"י הכנסת אורחים המרכזית (חרדים)

המתנדבים בציון (צילום: איחוד הצלה)

אלפים ממשיכים לנהור בשעות האחרונות לעיירה בודרוגקרסטיר שבהונגריה לרגל יומא דהילולא של רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע החל מהערב (ראשון) ג' באייר.

משלחת מיוחדת של פרמדיקים וחובשים באיחוד הצלה הגיעו לציון הקדוש לצורך אבטחת שלומם של רבבות המתפללים שיגיעו ביממה הקרובה מכל רחבי העלם היהודי. מבצע האבטחה הרפואית בעיצומו ויימשך במשמרות סביב השעון עד למוצאי ההילולא - מחר (שני) בחצות הלילה.

על פי דוברות איחוד הצלה, מערב שבת קודש ועד הערב 46 איש קיבלו סיוע במרפאות איחוד הצלה שהוקמו ע"י הכנסת אורחים המרכזית "רבי ישעי'לעס הויז".

איציק נויגרשל פרמדיק ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסר: "מדובר במקרים של חבלות בגפיים, סוכר, חתכים ופציעות, חבלות ראש, ומתן משככי כאבים לאלו שחשו ברע וביקשו סיוע. מבצע האבטחה הרפואית בעיצומו ויימשך במשמרות סביב השעון עד למוצאי ההילולא - מחר (שני) בחצות הלילה".

איחוד הצלהרבי ישעיה קרעסטירהילולת רבי ישעיה מקרעסטירער

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר