אל תעמידנו בניסיון! • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן

חיזוק ב-60 שניותאל תעמידנו בניסיון! • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:00אל תעמידנו בניסיון! • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדיאל תעמידנו בניסיון! • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:08עוד באותו נושאאתה לא היית נופל? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|10.07.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:הנכד העילוי מבעלזא, לצד גדולי הרבנים; תיעוד ענק מכינוס הדיין הנודעחיים רוזנבוים|09.07.26בן מיעוטים תועד מטריד נערה חרדית | מתיחות שיא במלחמה מול איראן • צפויוסי סרגובסקי|09.07.26דרמה בגור | בעל הקורא הותיק התמוטט בביהמ"ד הגדולחיים רוזנבוים|09.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הנהג שמע ברדיו מה קורה בעיר ועצר את הנסיעה; המוהל החרדי לא ויתרדניאל הרץ|09.07.26"אתה רוצה לעזוב אותנו": הגירושין המכוערים איימו למוטט את עולמו, כך הוא שרד | סיפור מטלטלמשה רבי|09.07.26ראש הישיבה מסר את מספרו האישי לבחורים: ״אם נעצרתם, תתקשרו אליי״קובי ישראל|08.07.26
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