הרב שלמה שפיגל בקריאת המכתב ( צילום: באדיבות המצלם )

מכתב תנחומין מצמרר שיגר ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן בערש"ק האחרון לבני משפחת הגאון רבי שלמה שפיגל, ראש ישיבת "מיר - שפיגל", היושבים שבעה על סילוקם של בניהם, הבחורים המופלגים הבה"ח יששכר דב והבה"ח אברהם ישעיהו זכר צדיקים לברכה.

את מכתבו פותח ראש הישיבה: "לכבוד האי גברא רבא, מרביץ תורה לעדרים ומדריכם בדרך ישרה ונתיבות אמת, הגאון רבי שלמה שפיגל שליט"א, ולנו"ב הרבנית תחי', וכל בני המשפחה הרוממה. יחד עם כל בני הישיבות הק' שמענו את הידיעה הקשה והמרה אשר הרעישה פני תבל, על סילוקם בחטף של שני בניכם הטהורים, מחמדי עין יקרים ונעלים, יששכר דב ואברהם ישעיהו זכר צדיקים לברכה, אשר היו דמויות נאצלות של מבקשי ה', שכל מכיריהם מעידים כי הם זרע ברך ה', ויענו ויאמרו עליהם 'אשרי יולדתם', אשרי אביהם שגידלם לתורה ואשרי רבם שלימדם תורה. היו שקועים בעומקה של הלכה, עמלים בתורה ועובדי ה', שכל שאיפתם הייתה לעלות ולהתעלות במסילה העולה בית אל. "בעומדנו מול גזירה נוראה זו, הלב מהרהר בדברי הכתוב בפרשת השבוע: 'אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו', ונכפל לשון מיתה בסוף הפסוק להורות שלא היה זה רק עת מיתתם בקרבתם לפני ה', אלא שזו הייתה סיבת מותם בקרבתם לפני ה', כמו שאמר מרע"ה: 'הוא אשר דיבר ה' בקרובי אקדש', ואיתא בגמ' זבחים (ק"ט ע"א) על זה: כשהקב"ה עושה דין בצדיקים שמו מתקדש ומתיירא. ומבואר שצריכים זכויות מיוחדות ונשגבות כדי שיתקדש שם שמיים על ידי האדם, ומצינו בזה עניין נורא ואיום, שדווקא אצל 'סביביו נשערה מאד', שהקב"ה מדקדק עליהם כחוט השערה, שם מתגלה קדושת שמו יתברך באופן הנורא ביותר.

הרב שלמה שפיגל בקריאת המכתב ( צילום: באדיבות המצלם )

"וכל ישראל עומדים משתוממים נוכח דמותכם האצילית, האופן בו קיבלתם את הבשורה הנוראה, והנהגתכם שעוררה את כל הציבור לתשובה ולחיזוק בקבלת דין שמיים באהבה ובתמימות. אין ספק כי בשעה זו הקב"ה אומר בישיבה של מעלה: 'ראו בריה שבראתי בעולמי'. אשרי עין ראתה זאת. זכיתם אתם, שיצאו מכם בני עלייה כה טהורים, ושיתקדש שם שמיים בעולם על ידכם ועל ידי זרעכם באופן נשגב ונורא שכזה".

את מכתבו מסיים ראש הישיבה: "קשה מאוד לדבר אל לב כואב של אב ואם המתאבלים על בניהם האהובים, ומעומק לבי אני מתפלל אל בעל הנחמות שישלח דברו ממרומים לאמץ ברכיים כושלות, שח"ו לא יפוג לבבכם ומקומכם אל תניחו בהרבצת התורה והעמדת הישיבה, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים, ובזה תמצאו אומץ וכוח, כדי שיוכל הג"ר שלמה שיחי' להמשיך יחד עם הרבנית שתחי' בדרכם המופלאה לאוי"ש".

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ויה"ר שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולכם עד עולם". ראש הישיבה הוסיף בחתימתו בכתב ידו: "המשתתף בצערכם".