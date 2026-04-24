מאות כוננים בדילמה

פרצת הווייז | רבני הוועדה לענייני טכנולוגיה בחסידות גור עוררו סערה שמטלטלת את מתנדבי ארגון מד"א

סערה בקרב מאות כונני חסידות גור בארגון מגן דוד אדום: ועדת הרבנים לענייני טכנולוגיה של החסידות שיגרה מכתב רשמי להנהלת הארגון, בו היא מודיעה כי מכשירי ה-POC אינם מאושרים לשימוש עקב "פרצה טכנולוגית" המאפשרת גישה לרשת דרך אפליקציית הניווט • המכתב המלא - וההבהרה בחסידות (חרדים)

סערה חדשה בפתח? מאות מתנדבי חסידות גור המשרתים ככוננים ב'מגן דוד אדום', עומדים בפני דילמה הלכתית וטכנולוגית. במכתב רשמי ששיגרה ועדת הרבנים לענייני טכנולוגיה של החסידות להנהלת מד"א, הובהר כי מכשירי ה-POC המבצעיים, המוכרים בפי המתנדבים כ"מכשיר הצהוב", אינם עומדים עוד בגדרי הכשרות המקובלים בחסידות.

על פי המכתב שהגיע לידי 'כיכר השבת', ההחלטה התקבלה לאחר בדיקה מעמיקה של אנשי המקצוע מטעם הוועדה, שמצאו כי המכשיר אינו חסום הרמטית. "הרינו להודיעכם כי מכשירי POC של מד"א (המכשיר הצהוב) אינם מאושרים לשימוש עבור כוננים חסידי גור, עקב הפרצה הקיימת בהם", נכתב במכתב.

מכתב הוועדה של גור למד"א

בוועדה מצביעים על נקודה ספציפית שהובילה לפסילה: אפליקציית הניווט 'וייז' (Waze). לטענת הרבנים, קיימת דרך לגלוש מהאפליקציה לרשת חיצונית שאינה מסוננת, דבר המהווה "פרצה" חמורה בביצור חומות הטכנולוגיה של החסידות.

עם זאת, בוועדת הרבנים מדגישים כי אין מדובר בגזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, וכי פניהם להידברות במטרה למצוא פתרון טכני שיאפשר את המשך פעילות הכוננים. כמובן, שכל מכשיר בכדי לאשר אותו לשימוש יהיה עליו לעבור בדיקות או קבלת אישור מגוף כשרות כפי שיידרש, מבהירים בוועדה.

גורמים המעורבים בנושא מציינים כי המכתב לא נועד להוביל להחזרה מיידית של המכשירים או להשבתת הכוננים, אלא להציף את הבעייתיות מול הנהלת מד"א כדי שזו תפעל להסדרת סינון קשיח ומוגן יותר, המותאם לדרישות המחמירות של חסידות גור.

כעת, הכדור עובר לידי הנהלת מגן דוד אדום. הארגון, שנשען על מאות מתנדבים חרדים בכל רחבי הארץ, יצטרך למצוא את האיזון העדין שבין שמירה על רמה מבצעית גבוהה וחיבור טכנולוגי רציף למוקד, לבין הדרישות הרוחניות הבלתי מתפשרות של ועדות הכשרות.

בחסידות מקווים כי הליך ההידברות הטכני מול הנהלת הארגון יוביל למתווה מוסכם שיבטיח כי המכשיר, המשמש להצלת חיים, יהיה נקי מכל חשש טכנולוגי, ובכך יוכלו מאות המתנדבים להמשיך בשליחותם תחת הפיקוח הרוחני של רבני החסידות.

8
תכל'ס אין על גור, יש להם מאות כוננים בבני ברק יש את ברגמן הבעל הבית של ארגון הצלה בחור תותח חסיד גור,
צביקי
7
מי שישמע ? מטלטלת את מד״א כמה דרמטיות על כתבה משעממת
איש פשוט
6
רפואת הנפש
גור
5
הלוואי, שכל הכוננים של גור יעברו לאיחוד וישאירו את מד"א נקייה מפוליטיקה (כך גם יידעו מי שייך לר' שאול...)
חמיי
4
אין על הסייבר החרדי תמיד ימצאו דרך לפרוץ
חרדי
3
מרוב חומרות הם יצטרכו לחיות מחוץ לכדור הארץ.... אהה, גם לטוס בחללית אי אפשר כי .....
מויישה
מה שצריך ואפשרי תיקון שיעשו, אבל למה לפרסם דברים כאלו שמציגים את חסידי גור כמו שחיים מחוץ לכדור הארץ.
חיים אליעזר
2
עושים מברווז פיל למה זה מטלטל ולמה זה הכותרת הראשית
767
1
יש וויז ללא דפדפן לנציגי אאוטנט זה ממש פשוט וקל להשגה וגם אפשר למצא פתרונות על ידי המומחים של אתר מתמחיםטופ
פיתרון אמתי

