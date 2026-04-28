 המהפכה של פישל רוזנפלד שתחסוך לכם מיליונים

בגיל שבו רוב הצעירים מתכננים את הטיול הגדול או את הלימודים, פישל רוזנפלד מצא את עצמו במקום הנמוך ביותר שאפשר לדמיין: הומלס. בלי קורת גג, בלי שקל על הנשמה, אבל עם "נדוניה" כבדה של חובות ותיקי הוצאה לפועל.

אלא שדווקא שם, מתוך הייאוש, נבט המסע המרתק שלו. "לא היה לי מושג אז," הוא משחזר בחיוך בראיון מיוחד, "אבל אותה ערימת חובות הייתה נקודת ההתחלה של לימודים גבוהים בעולם הפיננסי. שם הבנתי את הערך האמיתי של ניהול כספים נבון".

כיום, רוזנפלד הוא יועץ מוערך לכלכלת המשפחה, שמאחוריו רשת קבוצות וואטסאפ וקהילה של מעל 17,000 איש. בראיון הוא חושף את האמת הכואבת על הכיס של כולנו – וגם את הפתרון שמשנה את כללי המשחק.

הפרדוקס הכלכלי: מרוויחים 80,000 ש"ח ונשארים במינוס

הסיפורים של פישל נשמעים כמעט דמיוניים. "הלקוחה הראשונה שלי הייתה משפחה שהכניסה 80 אלף ש"ח בחודש משתי חברות ענק, ועדיין הם היו במינוס," הוא מספר. איך זה ייתכן?

לדבריו, הבעיה היא לא כמה אתם מרוויחים, אלא איך אתם מנהלים את זה. "ברגע שאתה בסביבה שמרוויחה הרבה, אתה מתרגל לרמת חיים גבוהה, הוראות קבע נגררות, תרומות, תיקי השקעות שמפסידים בלי שתדע... אנשים טובעים במידע ופשוט משחררים, אומרים 'זה גדול עליי'".

המראה האחורית מול השמשה הקדמית

רוב האפליקציות לניהול תזרים מראות לנו מה קרה אתמול: כמה הוצאנו על קפה וכמה על תיקון הרכב. פישל טוען שזו טעות אופטית. "אנחנו נוסעים ברכב ומסתכלים רק במראה האחורית. אם נשאר לך בבנק 10,000 ש"ח אבל מחר יורדת המשכנתא ומחרתיים יש החזר חוב – בפועל יש לך אולי 300 ש"ח פנויים. האפליקציות הרגילות לא אומרות לך מה יהיה מחר".

כדי לפתור את זה, הקים רוזנפלד את פלטפורמת "פלוס מינוס". בניגוד למערכות האוטומטיות שגורמות לנו להיות פאסיביים (ושוכחים להיכנס אליהן), המערכת של פישל דורשת מכם להיות הנהגים.

למה "פלוס מינוס" היא חובה בכל בית?

המערכת החדשה משלבת טכנולוגיה מתקדמת עם הבנה פסיכולוגית עמוקה:

עמידה בתקן הבינלאומי ISO 27001 ופיקוח קפדני. נגישות קהילתית: מותאם למגזר החרדי (אימות קולי, פורומים ייעודיים) אבל רלוונטי לכל מי שרוצה סדר בחיים.

שיעור במיליון שקל: לקנות רכב או לחסוך לרכב?

אחד הרגעים המדהימים בראיון היה חישוב "פער הרכבים". פישל הראה כיצד אדם שקונה רכב ב-150,000 ש"ח באמצעות הלוואה, לעומת אדם שחוסך את אותו סכום מראש, מייצרים פער של מיליון שקלים לאורך חיים שלמים.

"אני דחיתי סיפוקים בשבע שנים והתחלתי את הגלגל. הפער בינינו הוא לא רק הריבית שאתה משלם לבנק, אלא התשואה שאני מרוויח על הכסף שלי. זה מעשי, זה קשוח, אבל זה שווה מיליון שקל".

הגיע הזמן להפסיק לנחש ולהתחיל לנהל

"מי שלא אקטיבי בניהול הכסף שלו, כנראה לא יצליח. אני כאן כדי לתת לכם את הכלים להצליח." – פישל רוזנפלד.

