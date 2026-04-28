תכונה והתרגשות עצומה בחצרות הקודש לקראת יום ל"ג בעומר הקרוב, כאשר גם השנה המהפכה התורנית של מיזם "איתכנשו" - מבית ארגון "אור הרשב"י" - הופכת לחלק בלתי נפרד ממעמדי ההדלקה המרכזיים. עשרות חצרות קודש, מהגדולות והמשפיעות ביותר, כבר הודיעו כי בשיא מעמד ההדלקה, לעיני אלפי החסידים, יערכו האדמו"רים את סיום ספר הזוהר הקדוש שנלמד במסגרת המסלול המיוחד.

כחלק מההיערכות הלוגיסטית והרוחנית לקראת ימי ההילולא, עלו בימים האחרונים ראשי ארגון "אור הרשב"י" למעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק. האדמו"ר, הידוע בקשרו העמוק לתורת התנא האלוקי וליום ההילולא במירון, קיבל את ראשי הארגון בחביבות יוצאת דופן ובמאור פנים.

במהלך המפגש הוצגו בפני האדמו"ר נתוני ההצטרפות המדהימים של אלפי לומדים חדשים למעגל לימוד הזוהר היומי, וכן הפירוט של עשרות מעמדי הסיום שייערכו בערב ל"ג בעומר. האדמו"ר הביע קורת רוח מרובה מהיקף הפעילות ובירך בחום את ראשי הארגון ואת אלפי הלומדים, כשהוא מדגיש את החשיבות של לימוד הזוהר דווקא בדורנו ככלי להגנה וישועה לעם ישראל.

מיזם "איתכנשו" חולל בשנים האחרונות שינוי דרמטי במפת הלימוד בעולם התורה והחסידות. התוכנית, המאפשרת לכל יהודי לסיים את ספר הזוהר הקדוש בתוך שלוש שנים בלימוד יומי של דף או עמוד, הפכה למצרך מבוקש בכל היכלי התורה.

השיא, כאמור, יירשם בל"ג בעומר הקרוב: תחת הכותרת "איתכנשו", יערכו עשרות חסידויות בראשות האדמו"רים את סיום הזוהר בשעת ההדלקה, ברגעים הנשגבים ביותר של היום. מדובר ברגעים היסטוריים בהם עשרות אלפי חסידים יכריזו יחד "הדרן עלך ספר הזוהר", מתוך תחושת חיבור עמוקה לתורתו של רשב"י במקום ובזמן הכי קרובים אליו.

בארגון "אור הרשב"י" מסכמים בסיפוק את ההיערכות: "אנו רואים עין בעין איך הציבור צמא למזון הרוחני הזה. העובדה שגדולי ישראל והאדמו"רים נותנים חסות ומובילים את הסיומים בשיא המעמדים הנשגבים, מוכיחה שלימוד הזוהר הוא כבר מזמן לא נחלת יחידים, אלא קניין הרבים. אנו ערוכים לקלוט עוד אלפי מצטרפים חדשים לקראת המחזור הבא, ומזמינים את כל מי שרוצה להתחבר למעיין החיים של התנא האלוקי".

בימים הקרובים צפויים להתפרסם המקומות והזמנים המדויקים של עשרות מעמדי הסיום ברחבי הארץ, שיאפשרו לכל אחד להיות חלק מההיסטוריה התורנית שנכתבת בימים אלו.