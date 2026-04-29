ב"אור הרשב"י" נערכים להילולא במירון תחת המגבלות הביטחוניות

בזמן שאלפי יהודים נושאים עיניים בתפילה להר מירון, ומתווה ההילולא לשנת תשפ"ו הולך ומתגבש תחת אילוצים ביטחוניים קפדניים, מתברר כי גוף אחד נערך בשיא העוצמה כדי להבטיח ש"אש השלהבת" לא תכבה. 'אור הרשב"י', המוסד המזוהה ביותר עם הכנסת האורחים במירון, מכריז על השקת 'מערך שבע-אחת' - התוכנית המקיפה והיחידה שתעניק שירותי הילולא מלאים על ההר, בכפוף לאישורים ולמתווה המצומצם.

על רקע צמצום ההילולא וההגבלות על כניסת קהל רחב, ב'אור הרשב"י' לא הרימו ידיים. בתיאום הדוק עם הרשויות וכוחות הביטחון, הארגון הוא הגוף היחיד שיפעיל בהר מערך אירוח ולימוד מוסדר. בעוד שמוקדים רבים אחרים במירון יישארו סגורים, מתחמי אור הרשב"י הותאמו מראש למתווה הביטחוני המיוחד, כדי להעניק לאותם מורשים שיעלו להר את התחושה המסורתית של יומא דהילולא.

חשיפה: 'מערך שבע-אחת' - המפה המלאה

המערך האסטרטגי שנבנה בחודשים האחרונים מחולק לשבעה פרויקטים מרכזיים על ההר, ומיזם ארצי אחד שנועד לחבר את אלו שיישארו בבית:

על הר הקודש (בכפוף להנחיות):

היכל סעודות המצווה: הגשת סעודות ההילולא המסורתיות במתכונת מותאמת.

מתחם 'אתכנשו': סעודות וכינוסים ייעודיים לחברי חבורות הזוהר, בשילוב שיעורי הכנה ממשפיעים.

היכל התורה 'ישיבה על קברו': מתחם לימוד ממוזג ושקט המאפשר התקשרות אמיתית בתורת הרשב"י גם תחת הלחץ.

גיוס 'אתכנשו': עמדות רישום ומיזמים לצירוף רבבות ללימוד הזוהר היומי.

היכל המשפיעים: חלוקת קונטרסי 'רזא דפרשתא' ושיעורים חיים להשקיית הצמאים לתורת הסוד.

מערך ההכוונה והסדרנים: צוותים מקצועיים שיפעלו תחת הנחיות המשטרה להזרמת העולים בבטחה.

תשתיות נוחיות: הקמת מתחמי שירות ותשתיות הנדרשים לשהייה בהר, בהפרדה מלאה ובסטנדרט גבוה.

ובכל רחבי הארץ:

המיזם השמיני - 'אור מופלא': עבור רבבות האלפים שלא יוכלו להגיע להר עקב המצב, יופץ קונטרס ענק הכולל שיעורים מגדולי הדור. המטרה: שכל יהודי, מכל עיר בארץ, יוכל להרגיש חלק מהילולת הרשב"י אצלו בסלון.

מהנהלת 'אור הרשב"י' נמסר: "איש אינו יודע בוודאות כיצד ייראו הרגעים האחרונים של ערב ל"ג בעומר, אך האחריות שלנו היא להיות שם עבור הציבור. מערך 'שבע-אחת' נבנה כדי לתת מענה גם במתווה המצומצם ביותר. אנחנו כאן כדי להבטיח שהמסורת של דורות לא תישבר, ולוודא שכל מי שיעלה להר – יתקבל במאור פנים ובהרחבה, כמיטב המסורת שלנו".

חשוב להדגיש: כלל הפעילות במירון תתבצע בהתאם למתווה ל"ג בעומר המצומצם ובכפוף להנחיות כוחות הביטחון והרשויות המוסמכות.