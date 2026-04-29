פורסם המתווה הסופי להילולת ל"ג בעומר במירון: אלפים יעלו למירון בסבבים מדורגים | כל הפרטים

משרד ירושלים ומסורת הציג את המתווה המעודכן להילולת ל"ג בעומר במירון | לצד מתחמי התקהלות שונים יערכו סבבי עלייה לציון של עד שעתיים וכן תערך מכירה מצומצמת של כרטיסים לתחבורה הציבורית | השר שלמה קרעי: "מירון תהיה פתוחה לעמך ישראל בכפוף למגבלות הבטחון" | המתווה המלא (חרדים, בארץ)

משרד ירושלים ומסורת ישראל גיבש מתווה מעודכן להילולת הרשב"י במירון, שיאפשר לאלפי מתפללים לעלות להר במהלך ל"ג בעומר. המתווה, שאושר באופן עקרוני על ידי פיקוד העורף, מבוסס על סבבי עלייה מדורגים ומתחמי התקהלות נפרדים, תוך שמירה על הנחיות הבטיחות והביטחון.

על פי המתווה, שנחשף אמש לראשונה ב'כיכר השבת', יתאפשר לקיים התקהלויות של עד 1,500 איש בכל מתחם במירון, כאשר המתחמים השונים יכללו את ציון הרשב"י, מתחם בני עקיבא, מושב מירון ומתחם ההילולה המורחב (89). המרחקים המשמעותיים בין המתחמים ומרחבי ההתקהלות הנפרדים נועדו להבטיח את בטיחות המשתתפים.

סבבי עלייה של עד שעתיים

המתווה מאפשר השתתפות בהילולה בסבבי עלייה של עד שעתיים לכל אחד. בהנחיית גורמי הבטיחות, מספר המשתתפים בהילולה ישקלל את מרחבי הביטחון הנדרשים על מנת להבטיח את הצלחת המתווה לכל אורך יום ההילולה.

במתחמים השונים יתקיימו מוקדי תפילות, ריקודים, הדלקות והכנסת אורחים, מתוך מטרה לפזר את הקהל באופן שווה ולצמצם את הסכנה. המטרה המוצהרת היא לשמר באופן מיטבי ובטוח את המסורת הנהוגה בהילולת הרשב"י, בכפוף למגבלות הביטחון.

מכירת כרטיסים בשיטת כל הקודם זוכה

מכירת הכרטיסים תנוהל על ידי משרד התחבורה שיפעיל מערך תחבורה ציבורית מצומצם. המכירה תהיה לציבור הרחב בשיטת כל הקודם זוכה מאחת עשרה נקודות ברחבי הארץ. עדכונים מדויקים בנושא יפורסמו בהמשך.

המתווה גובש על ידי משרד ירושלים ומסורת ישראל ואושר באופן עקרוני על ידי פיקוד העורף. הוא יופעל לאחר שיאושר על ידי משטרת ישראל בהיבטי סדר ציבורי ותנועה, והכל בכפוף לכך שלא יחולו שינויים בהנחיות הקיימות ואי החמרתן.

השר קרעי: "מירון תהיה פתוחה לעמך ישראל"

השר האחראי על ההילולה, שר התקשורת שלמה קרעי, מסר: "פעלנו לגבש מתווה מותאם שיאפשר את השמירה על המסורת, ויבטיח שמירון תהיה פתוחה לעמך ישראל בכפוף למגבלות הבטחון. אני קורא לציבור שלא יזכה לצערי בכרטיס להילולה במירון לחגוג את ההילולה המסורתית בקהילה בשמחה ובבטחה - 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'".

מפקד מחוז צפון במשטרת ישראל, ניצב מאיר אליהו, הבהיר: "משטרת ישראל נערכת להילולה במירון מתוך כבוד עמוק למסורת ולקדושת ההר, אך השנה - קדושת החיים קודמת לכל. אנו נפעל להבטחת הסדר הציבורי והתנועה ולמניעת הגעת בלתי מורשים, הכל על מנת שהאירוע יעבור בשמחה ובבטחה".

ניצב אליהו הוסיף והזהיר: "משטרת ישראל תפעל בנחישות נגד כל ניסיון להפר את הסדר או להגיע לאזור ללא היתר כדי למנוע סכנה ממשית לחיי אדם. אני קורא לכם מכאן לא להיגרר אחרי גורמים מסיתים ולהישמע לציווי ונשמרתם לנפשותיכם. זו העת לגלות אחריות יתירה. המשטרה תאפשר את קיום ההילולה בחרדת קודש, אך לא תאפשר התנהלות שתסכן את הציבור או את כוחות הביטחון הפועלים בשטח".

במערך הדוברות וההסברה להילולת הרשב"י במירון מבקשים מהציבור להתאזר בסבלנות שכן המתווה עדיין בשלבי גיבוש סופיים ובהתאם יצאו עדכונים נוספים ככל הניתן.

מתי אפשר לקנות כרטטיסים?
איך פתוח לעמך ישראל אם מגבלים לאלף חמש מאות ועוד בשיטת 'כל הקודם זוכה' זאת אומרת שמי שלא דוחף אין לו סיכוי להגיע זה לא נקרא 'פתוח לעמך ישראל'
אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

