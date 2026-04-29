משרד ירושלים ומסורת ישראל גיבש מתווה מעודכן להילולת הרשב"י במירון, שיאפשר לאלפי מתפללים לעלות להר במהלך ל"ג בעומר. המתווה, שאושר באופן עקרוני על ידי פיקוד העורף, מבוסס על סבבי עלייה מדורגים ומתחמי התקהלות נפרדים, תוך שמירה על הנחיות הבטיחות והביטחון.

על פי המתווה, שנחשף אמש לראשונה ב'כיכר השבת', יתאפשר לקיים התקהלויות של עד 1,500 איש בכל מתחם במירון, כאשר המתחמים השונים יכללו את ציון הרשב"י, מתחם בני עקיבא, מושב מירון ומתחם ההילולה המורחב (89). המרחקים המשמעותיים בין המתחמים ומרחבי ההתקהלות הנפרדים נועדו להבטיח את בטיחות המשתתפים.

סבבי עלייה של עד שעתיים

המתווה מאפשר השתתפות בהילולה בסבבי עלייה של עד שעתיים לכל אחד. בהנחיית גורמי הבטיחות, מספר המשתתפים בהילולה ישקלל את מרחבי הביטחון הנדרשים על מנת להבטיח את הצלחת המתווה לכל אורך יום ההילולה.

במתחמים השונים יתקיימו מוקדי תפילות, ריקודים, הדלקות והכנסת אורחים, מתוך מטרה לפזר את הקהל באופן שווה ולצמצם את הסכנה. המטרה המוצהרת היא לשמר באופן מיטבי ובטוח את המסורת הנהוגה בהילולת הרשב"י, בכפוף למגבלות הביטחון.

מכירת כרטיסים בשיטת כל הקודם זוכה

מכירת הכרטיסים תנוהל על ידי משרד התחבורה שיפעיל מערך תחבורה ציבורית מצומצם. המכירה תהיה לציבור הרחב בשיטת כל הקודם זוכה מאחת עשרה נקודות ברחבי הארץ. עדכונים מדויקים בנושא יפורסמו בהמשך.

המתווה גובש על ידי משרד ירושלים ומסורת ישראל ואושר באופן עקרוני על ידי פיקוד העורף. הוא יופעל לאחר שיאושר על ידי משטרת ישראל בהיבטי סדר ציבורי ותנועה, והכל בכפוף לכך שלא יחולו שינויים בהנחיות הקיימות ואי החמרתן.