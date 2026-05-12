היו אלו שעות מופלאות בהן עין במר בוכה ולב שמח, כאשר בחיבת אב לבנים מקדישים מרנן ורבנן שליט"א שעות ארוכות לעצה והדרכה מופלאה לנערים הרכים העולים בנתיבי העלייה ופותחים שער עם כניסתם למצוות, יחד עם חיבה גלויה והרעפת טללי חיזוק ורוממות במעמדות שהפכו לשעות מופלאות שנחקקו בנשמות לעד.

ימי ההכנה נפתחו בסיור לימודי מיוחד במשנת התפילין מצוותה והלכותיה, כאשר החתנים זוכים לסיור לימודי מקיף ומיוחד במפעל תפילין בעיה"ק ירושלים. מעמד ההכנה הראשון התקיים במעונו של נשיא הארגון רבי נפתלי צבי ראטטענבערג, שבמשא חינוכי מיוחד פשר בפני חתני המצוות את נתיבי העלייה ודרכי הרוממות הנפתחים בפני חתני המצות "שערי סייעתא דשמיא פתוחים בפניכם יותר מכל אחד אחר, שערי הצלחה וסייעתא דשמיא. זכיתם לחונך המסייע בעלייה כבירה זו, אתם עדייכם לגדולות ועיני ישראל נשואות אליכם".

מעמיד כביר ונרגש התקיים במעונו של המשגיח רבי בנימין פינקל שבאהבת אב לבנים רומם את חתני המצוות בדרכי התורה וקנייניה. בחיבה מיוחדת זכו כל חתני המוות לברכה אישית נרגשת ומיוחדת שיזכו בזכות עמל אבות ואימהות משמי רום, להיות ענקי רוח הזוכים להצלחה כפולה ומופלאה.

שיאו של היום היה בכניסה הנרגשת למעונו של המשגיח הגאון רבי דן סגל, ששוחח עם חתני המצות באהבה ובחיבה גלויה, כשהוא מתקשה לכלוא את רגשת לבבו ודמעותיו מול בני עלייה מופלאים 'דמשתככין בצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי', נערים מופלאים שידעו אתגר וכאב והם עולים ומתעצמים עם חונך צמוד, ונתיבי עלייתם ניכרים ומפלאים לעין כל.

במשך שעה ארוכה הרחיב הגאון רבי דן סגל בזכותו של הארגון הקדוש 'זה לזה' ידם של גדולי ישראל כאביהם וליבם של יתומים, זכות מיוחדת המגנה על כנסת ישראל ומעוררת רחמים וחסד, כשהגאון רבי דן סגל מעניק 'דורון דרשה' מיוחד מטעם הנהלת 'זה לזה' – גביע כסף מיוחד בצירוף ברכתו וחתימתו האישית להצלחתם בתורה ויראה.

לשיחת קודש מיוחדת זכו חתני המצוות במעונו של האדמו"ר מסקולען ירושלים, שבמשא מיוחד בתבערת לב, רומם את חתני המצוות הזוכים לפתוח שערי רצון ולהיכנס בשערי העבודה, כשהוא מברך את כל החתנים באופן אישי בברכה מיוחדת ובחיבה עצומה, שתהא דרכם סלולה בנתיבי העבודה.

היום המיוחד נחתם בכינוס נרגש ומרומם במעונו של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, כאשר הוא מקבל את חתני המצוות באהבה ובחיבה גלויהויוצא מגדרו לשמוע מכל אחד על ה'חונך' האישי ממערך בני מלכים וסדרי לימודם; ומרחיב בדברים מיוחדים על זכותם וזכייתם והבטחת אבי יתומים שהצלחתם כפולה ומיוחדת ועיני ישראל נשואות לשמחת עלייתם.

מערך החונכים 'בני מלכים' מקיף מאות ילדי חמד היתומים מי מאב ומי מאם, כאשר מאז רגעי השבר זוכה כל יתום לחונך אישי צמוד ההופך לידיד אמת ול'דמות אב' השותפה בשגרת הלימודים היומיומית, בהכנה למבחן ובשופות אמת בכל רגעי ההתמודדות, כאשר שותפות זו מצמיחה חיים ובונה עולמות מלאים של תורה ויראתה, צמיחה והתעלות מתוך השבר כאשר חניכים אלו הופכים לבני עלייה מופלגים הזוכים להיות ממצוייני בני הישיבות הקדושות ואלו שעדיים לגדולות.

המעמד הכביר יתקיים בס"ד בשבוע הבא ביום שני ב' סיון במרכז הקונגרסים בנייני האומה ירושלים, בראשות מרנן ורבנן שליט"א במעמד מרגש ומרומם הכולל עשרות סיומי מסכתות, פרקי זיכרון ורגעי גבורה מנתיבי עלייתם של הגיבורים הקטנים הללו עד הגיעם למצוות. המעמד מתקיים בחסותה האדיבה של עיריית ירושלים באמצעות האגף לתרבות תורנית, בסימן 'גדול המשלח' – מרנן ורבנן שליט"א לשלוחי הקודש של 'זה לזה' מי שמוסרים נפשם בשליחותם כאביהם וליבם של יתומים.