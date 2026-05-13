ביקורו המרתק של הגר"נ נוסבוים במכון המדעי טכנולוגי להלכה

התרגשות רבה שררה השבוע בין כותלי 'המכון מדעי טכנולוגי להלכה' בירושלים, עם בואו של אחד מגדולי הפוסקים בדורנו, הגאון רבי נפתלי נוסבוים, לביקור ייחודי ומקיף שעמד בסימן "תורה וטכנולוגיה".

הביקור נפתח בשיחה תורנית מעמיקה בחדרו של ראש המכון, הגאון רבי אברהם משה הלפרין, מי שעומד בחוד החנית של פתרונות ההלכה המהודרים בעידן הטכנולוגי. במהלך השיחה הועלו סוגיות סבוכות העומדות על הפרק, כאשר שני ענקי ההוראה דנים יחד בכובד ראש בחידושים האחרונים ובהשלכותיהם על שמירת ההלכה בבית היהודי ובמוסדות הציבור.

בהמשך הביקור, ערך הרב הלפרין סיור מקיף עם הרב נוסבוים בין מחלקות המכון השונות. הגר"נ נוסבוים עקב בעניין רב אחר הניסויים המדעיים והפיתוחים הטכנולוגיים המבוצעים במקום, המאפשרים שימוש במכשור חדשני ומתקדם תוך הקפדה דקדקנית על קוצו של יו"ד.

הגר"נ נוסבוים התעכב זמן ממושך בתצוגת המכשירים הייחודית של המכון, שם מוצגים הפתרונות המעשיים שפותחו לשימוש בשבתות ובחגים, במערכות מים, חשמל ומיזוג אוויר, ועמד על הדיוק המדעי וההנדסי המושקע בכל מוצר ומוצר היוצא תחת פיקוח המכון, לצד דקדוק הלכה למהדרין מן המהדרין.

"מדובר במפעל אדיר של מזכי הרבים שיש להם את הזכות העצומה לקדש שם שמים ברבים, ששמעתי עליהם עד כה רבות, ועתה זכיתי גם לראות בעיני", כך התבטא הגר"נ נוסבוים בסיום הסיור, כשהוא אינו מסתיר את התפעלותו מההיקף העצום של העשייה הברוכה הבלתי פוסקת. הגאון הפוסק הדגיש את החשיבות הקריטית בקיומו של גוף תורני-מקצועי ברמה שכזו, שיודע לתת מענה מושלם לכל שאלות הזמן, והוסיף כי פעילות המכון מהווה חומת מגן לשמירת ההלכה בצורה מהודרת.

אין ספק, כי ביקורו של פוסק הלכה מובהק ונודע, מן היושבים ראשונה בממלכת הפסיקה ההלכתית, נותן משנה תוקף לפעילות המכון, שמטרתו להנגיש את הטכנולוגיה מבלי להתפשר על קלה כבחמורה. "הביקור והמילים החמות של הגר"נ נוסבוים הם רוח גבית חשובה להמשך הדרך בה אנו הולכים ומובילים כבר עשרות שנים", אמרו במכון.

הביקור נחתם בתחושת רוממות, כאשר גדולי התורה נפרדו זה מזה מתוך הערכה הדדית על המלאכה הכבירה הנעשית בין כותלי המכון למען כלל ישראל.