אווירת חג מתן תורה כבר מורגשת היטב בחדרה: לקראת ימי האור של חג השבועות הבעל"ט, התקיים בתלמוד תורה "נר שמואל" בעיר אירוע מרגש ורב רושם, מעמד 'מסיבת החומש' המסורתי עבור 30 תלמידי כיתה א' הטהורים, שהחלו בשעה טובה את לימוד חומש ויקרא.

המעמד כולו עמד בסימן של כבוד התורה ושמחה עצומה. ילדי הגנים ותלמידי הכיתות הנמוכות של תלמוד התורה נרתמו כולם לכבודם של חתני השמחה, וליוו את התלמידים היקרים תחת חופות מיוחדות בשירה אדירה ובריקודים סוערים. הילדים, שהיו לבושים בבגדי שבת חגיגיים, צעדו כשהם נושאים בידיהם ספרי תורה זעירים, לפידים מאירים ודגלים צבעוניים, כמיטב המסורת.