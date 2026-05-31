כבר לא בני ברק: לאן נוהרים העסקים המובילים כעת?

בשנים האחרונות, מרכזי המסחר והתעסוקה החרדים פועלים בערים החרדיות המרכזיות ומשרתים את הציבור החרדי בעיר וסביבתה. המוקדים המרכזיים היו תמיד: בני ברק, ירושלים, בית שמש וחריש. בערים אלה זוכים מתחמי המסחר והתעסוקה להצלחה רבה ותנועה ערה של לקוחות כיום נמצאות ההזדמנויות הכלכליות בערים החרדיות החדשות, כאשר בצפון הארץ מתהווה מרכז עירוני חדש המושך אליו את תשומת הלב והוא: רכסים.

העיר רכסים, המונה כיום כ-15 אלף תושבים, נמצאת בעיצומה של תנופת בנייה חסרת תקדים במסגרת הסכמי הגג עם משרד השיכון. בתוך שנים ספורות צפויה העיר לשלש את אוכלוסייתה, שתכלול עשרות אלפי יחידות דיור חדשות הנבנות בימים אלה. המשמעות הכלכלית ברורה: קהל לקוחות חדש, צעיר ואיכותי, המבקש לגור בדירות חדשות, בקרבה לנוף הרים ולעורקי התחבורה הראשיים .אתו גדל כמובן הביקוש לשירותים קהילתיים, למסחר ותעסוקה, ובאופן כללי זהו שוק גדול שמתעורר.

ממש כמו בכל עיר חרדית שקמה בעשורים האחרונים, מגיע הזמן בו נוצר וקם "הלב הכלכלי" של העיר - מתחם אחד המרכז אליו את תנועת העוברים ושבים, הקניות והפעילות העסקית. כך קרה בבני ברק, בבית שמש ובערים נוספות, וכעת זה קורה ברכסים.

בלב השינוי עומד "רכסים סנטר" - המרכז העירוני של העיר, המתוכנן במיקום אסטרטגי ואשר בימים אלה מוקם בו מתחם רומטק, פרויקט רחב היקף הכולל שלושה מבנים בשטח כולל של כ-50 אלף מ"ר למסחר ולתעסוקה, וצפוי לשרת בתוך כ-3 שנים למעלה מ-100,000 איש.

המתחם נבנה בצמוד לבניין העירייה החדש ולמסוף התחבורה המרכזי. זהו בדיוק המודל שהוכיח את עצמו בערים חרדיות אחרות - מרכז עסקים הממוקם בלב החיים העירוניים, ובמקום בו מתרכזת התנועה היומיומית של התושבים.

הלב העסקי של העיר

רומטק אינו עוד בניין משרדים, אלא מתחם ובו סביבת עבודה המשלבת מסחר, עסקים ושירותים. בקומת הקרקע ובקומת המסחר העליונה מוקם מתחם קניות פעיל עם מאפייה גדולה, סופר מרקט של רשת מובילה, חנויות אופנה מובילות במגזר וסניפי בנקים - עוגנים שמבטיחים תנועה קבועה לאורך כל שעות היום.

מעליהם מוקמות קומות תעסוקה מתקדמות, המיועדות למשרדים, קליניקות, מכללות, מרכזי שירות של חברות שונות, וכן חברות הייטק ותעשייה עתירת ידע. החללים תוכננו בגמישות, כך שיתאימו גם לעצמאיים וגם לחברות בינוניות וגדולות.

עבור רבים מבעלי העסקים ברכסים ובצפון, שפועלים כיום מבתים פרטיים או ממשרדים מאולתרים, מדובר בשדרוג מהותי: מעבר לסביבה מקצועית, נגישה ובעלת נראות עסקית אמיתית ואפשרות להגדיל את נפח העסקים בהתאם.

מנוע צמיחה אזורי

הסיפור אינו מסתכם רק בעיר רכסים עצמה. במרחק של כ-10 דקות נסיעה, בקריית טבעון, צפוי לקום אחד הפרויקטים המשמעותיים בישראל: קמפוס ענק של חברת אנבידיה, על שטח של כ-160 דונם, שיכלול כ-10,000 עובדים, מרכזי פיתוח ומעבדות מתקדמות.

הפרויקט צפוי להיפתח בשנים הקרובות אך כבר היום מורגשת ההשפעה: מכללות המחפשות שטחים באזור, תשתיות מתקדמות מוקמות, והאזור כולו נכנס למפת ההייטק הישראלית.

המשמעות עבור עסקים ברכסים ברורה: כניסת כוח קנייה איכותי, ביקוש לשירותים תומכים, והפיכת האזור כולו לאטרקטיבי במיוחד. עסקים שיתמקמו נכון, ייהנו מהגל הזה כבר בשלבים הראשונים שלו.

מקרבים את המרכז

במקביל להתפתחות העיר, מתקדמת גם מהפכת התחבורה ברכסים. בעיר נסללת מערכת כבישים המחברת את השכונות החדשות והוותיקות למרכז העסקים ומקצרת את הגישה מהכניסה לעיר, ועד מרכז העסקים למספר דקות.

החברה הכלכלית אף הכריזה על הקמת גשר שיחבר בין השכונות הוותיקות ל"רכסים סנטר", מהלך שינגיש ויחבר בין השכונות למרכז ויהפוך את מתחם רומטק למרכזי עבור כלל תושבי העיר והאזור.

בנוסף אושרה הקמת מחלף רכסים בכביש 6, מהלך שיקצר משמעותית את זמן הנהיגה מרכסים למרכז הארץ וממרכז הארץ לרכסים לכ-50 דקות בלבד.

התוצאה של מהלכים אלה היא אינה רק נוחות, אלא קידום מנוע הצמיחה העיקרי שמשמעותו: יותר תנועה, יותר לקוחות, יותר עסקים.

חלון הזדמנויות נדיר

אחד המרכיבים הקריטיים בכל החלטה עסקית הוא התזמון. בעוד שבערים החרדיות הוותיקות מחירי הנדל"ן העסקי עלו כך שאינם מאפשרים השתלבות במרכזים הקיימים, במתחם רומטק מציעים נקודת פתיחה שווה לכל נפש ומחירים אטרקטיביים בשלב השיווק המוקדם .

עבור בעלי עסקים, המשמעות כפולה: מצד אחד הקמת עסק בעלויות נמוכות בהשוואה למרכז, ומצד שני פוטנציאל להשבחה משמעותית בשוק מתפתח ,וזאת ככל שרכסים תמשיך לצמוח. זהו שילוב נדיר של סיכון נמוך יחסית לצד אופק צמיחה גבוה.

קומות המסחר בבניין הראשון ברומטק כבר נמכרו כמעט במלואן, וכעת נפתחת ההזדמנות להצטרף לקומות התעסוקה. המשמעות ברורה: מי שנכנס עכשיו למתחם רומטק ייהנה מהתפתחות העסקים והתעסוקה במתחם, יתרון שילך ויגדל ככל שהעיר והאזור יתפתחו בשנים הקרובות.

