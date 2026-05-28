המשפיע הרב אשר פרקש בסדרה מיוחדת של ארבעה פרקים לקראת יום ההילולא של האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בג' תמוז – "דברים שלמדתי מהרבי".

בפרק הראשון: מהו המסר המרכזי שעימו פתח הרבי מליובאוויטש את תקופת הנהגתו בהתוועדות ההיסטורית של י' שבט תשי"א? ומה הקשר בין "מנהג אמריקה" לסיסמאות, לוויכוח המרתק בזמנו של אדמו"ר הזקן על האהבה הנעלה ביותר?

בפרק זה נצלול אל "שלושת האהבות" – אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל ונבין מהי המשימה המרכזית שהרבי נתן לדור שלנו.

בשיעור נדבר על:

🔹 מה גילה אדמו"ר הזקן בדבקות על השאלה איזו אהבה גדולה יותר?

🔹 הסוד של "אוהב מה שהאהוב אוהב" שמשנה לחלוטין את היחס לכל יהודי.

🔹 דברי רשב"י באידרא רבא: "אנן בחביבותא תלייא מילתא".

🔹 זיכרונות חיים ומרגשים מהתוועדויות הרבי על אהבת התורה הבוערת.