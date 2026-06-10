כיכר השבת
ההפגנות מתעצמות

'העדה החרדית' סגרה את כל הכוללים: "מלחמת חרמה במסירות נפש בשערי בתי הכלא בכל הארץ"

באופן חריג הודיעו בשעות אחר הצהרים חברי הבד"ץ של העדה החרדית "לצאת במחאות במלחמת חרמה במסירות נפש בשערי בתי הכלא השונים ברחבי הארץ לעצור בעד המשחית" | בעקבות ההוראה נסגרו כלל הכוללים של העדה והאברכים יצאו להפגנות בירושלים נגד מעצר בחורי הישיבות והגיוס לצה"ל (אקטואליה)

4תגובות
| צילום: צילום: י.ג

שורת ההפגנות ברחבי הארץ מתעצמות: 'העדה החרדית' הודיעה היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים לאנשיה להצטרף להפגנות שפרצו מוקדם יותר היום בעקבות מעצר תלמידי ישיבות.

בהודעה מטעם העדה נמסר, מפי חברי הבד"ץ של העדה החרדית בראשות הגר"מ שטרנבוך, כי "בעקבות נסיון הרשויות להסגיר עשרות בחורים ואברכים לכלא הצבאי כי על כאו"א מוטלת החובה לצאת במחאות במלחמת חרמה במסירות נפש בשערי בתי הכלא השונים ברחבי הארץ לעצור בעד המשחית".

בעקבות ההנחיה נסגרו כלל הכוללים של העדה החרדית, והאברכים הרבים הצטרפו למחאות שכבר החלו כאמור במספר מוקדים, כולל בירושלים.

ההפגנות החלו מעט יותר משעה מוקדם יותר, בהשתתפות אנשי , במגרש הרוסים בירושלים ובאבו כביר. הסיבה להפגנה: כוונת המשטרה להעביר לידי צה"ל 19 בחורי ישיבות שנעצרו בבית המשנה לנשיא העליון נעם סולברג.

תיעוד נוסף מההפגנה
תיעוד נוסף מההפגנה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
| צילום: צילום: חנוך פוגל - 'חרדים ירושלים

על פי ההודעה שהפיצו בפלג הירושלמי, המחאות מתקיימות במקביל בארבעה מוקדים מרכזיים: בבית שמש והדרום - ליד כלא ניצן ברמלה, בירושלים - במגרש הרוסים, בצפון והשרון - ליד כלא הדרים בכביש 4 בין רעננה לנתניה, ובבני ברק והמרכז - באזור אבו כביר.

בירושלים התפתחו עימותים בין המפגינים לבין המשטרה שפיזרה אותם באלימות - גם באמצעות שימוש ברימוני הלם. לטענת המשטרה, מפגינים תקפו שוטרים, השליכו חפצים וסירבו להישמע להוראות הכוחות במקום.

המשטרה הוסיפה כי "כוחות המשטרה ולוחמי מג"ב, יס"מ ומתפ"א פעלו לפינוי הצירים והדיפת מפירי הסדר, תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, בהם רימוני הלם ופרשי משטרה הכוחות ממשיכים לפעול במקום וזאת במטרה להשיב את הסדר על כנו ולהשאיר את צירי התנועה פתוחים".

כזכור, ביום רביעי בשבוע שעבר הגיעו עשרות מוחים לביתו של שופט העליון, ושברו את חלונותיו. המוחים גרמו נזק לכניסה לבית, ושברו כדים ועציצים. כוחות משטרה גדולים שהגיעו לאזור עצרו יותר מ-70 איש באירוע.

הפלג הירושלמיהעדה החרדיתהפגנות

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3
תודה אחים שלי...
וואוו
🥱
אורח לרגע
2
סוף סוף עזבו חסימות כבישים ועברו להפגנות בשערי כלא
אפשטיין חרדק
1
אשמח להסבר, למה למלחמת מצווה לא יוצאים. אבל להפגין מול הכלא כן. התורה יכולה לשמור עלינו מכל האויבים, אבל לשחרר כמה בחורים מהכלא לא?
דוד

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