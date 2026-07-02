הלוואה בתנאי להצבעה בבחירות

שאלה:

האם מותר לאדם להלוות כסף לחברו, אך להתנות את ההלוואה בכך שהלווה יצביע למפלגה מסוימת בבחירות?

תשובה:

אסור להתנות פעולה או דיבור בגין הלוואה. הגמרא לומדת מהפסוק "נשך כל דבר אשר ישך", שאפילו "דיבור" אסור. למשל, אסור ללווה להרעיף על המלווה מחמאות בגלל שקיבל הלוואה, משום ריבית דברים. וקל וחומר במקרה שלנו, שבו המלווה מתנה בפירוש את ההלוואה בכך שהלווה יעשה את רצונו ויצביע למפלגה מסוימת. זהו איסור גמור.

התניית הלוואה בגמילה מעישון

שאלה:

אדם המבקש הלוואה מחברו, והמלווה שיודע שהלווה מכור לעישון, מתנה את ההלוואה בכך שהלווה ייגמל מעישון. האם מותר, כי לכאורה המלווה דורש פעולה שהיא לצורך בריאותו של הלווה עצמו?

תשובה:

אף על פי שלכאורה המלווה דורש רק את טובתו של הלווה, הדבר אסור בהחלט, ולעניות דעתי איסור זה חמור אף יותר מ"ריבית דברים" רגילה, ויש בו חשש לריבית של ממון ממש.

ונבאר את הדברים: מרן השולחן ערוך פסק, שאסור ללווה ללמד את המלווה או את בנו תורה בחינם, כל זמן שההלוואה קיימת, אלא אם כן היה רגיל ללמדו גם קודם לכן.

הסיבה היא, שלימוד ילד (למשל לבר מצווה) מתבצע בדרך כלל תמורת תשלום. כשהלווה מלמד בחינם, הוא מחזיר למלווה טובת הנאה ששווה כסף עבור ההלוואה, וזוהי מעין "ריבית ממון".

וגם בענייננו, כשהלווה מפסיק לעשן בגלל בקשת המלווה, המלווה מקבל קורת רוח גדולה ששווה ממון, ולכן, למרות שהגמילה היא פעולה חשובה כשלעצמה, אסור להתנות אותה במתן הלוואה.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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