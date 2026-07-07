עשרות אלפי אנשים, נשים וטף מכל חוגי וגווני היהדות הנאמנה העלו את זכרו הטהור של פועל הישועות, הצדיק המקובל רבי יצחק גברא זי"ע, ונהרו במהלך היממה האחרונה בהמוניהם לעבר ציון קודשו השוכן ביישוב עג'ור הסמוך לבית שמש. ההמונים הגיעו מכל רחבי הארץ כדי לשפוך שיח, להעתיר בתפילה ובתחנונים ולשאת תפילה לישועת הכלל והפרט ביום דהילולא קדישא, המוכר כמקור לישועות גדולות למעלה מדרך הטבע.

כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של המוני העולים לציון, ובפרט לנוכח תנאי השטח והחום הכבד, נערך בארגון זק"א מבצע לוגיסטי מורכב ורחב היקף, אשר ליווה את המשתתפים לכל אורך שעות האירוע ההמוני.

לבקשת מארגני ההילולא, אגף המבצעים של הארגון, בשיתוף פעולה הדוק עם אגף הלוגיסטיקה, הקימו חפ"ק ייעודי במקום והעמידו לרשות הציבור הרחב ציוד טכנולוגי ולוגיסטי מתקדם, במטרה הבלעדית לסייע להמוני בית ישראל לעבור את ההילולא בשלום, בבטחה וברוגע.

מנכ"ל ארגון זק"א, הרב צבי חסיד, ציין בסיפוק רב את ההיערכות המקצועית של המתנדבים והדגיש כי מדובר בזכות עצומה עבור הארגון לקחת חלק בהילולא. לדבריו, "זו זכות גדולה לארגון זק"א להעמיד לרשות הציבור את מיטב האמצעים הלוגיסטיים, ולסייע לעם ישראל לבוא ולהתפלל בצורה ראויה, מכובדת ובטיחותית".

הרב חסיד הוסיף כי עם קבלת התוכניות המבצעיות, הוא הנחה באופן אישי את כלל האגפים בארגון להעמיד לרשות האירוע את כלל הציוד המקצועי הקיים ברשות הארגון, דבר שכלל פריסה רחבה של נגרר מים קרים, נגררי תאורה מתקדמים לשעות הלילה, רכבי שטח מיוחדים בעלי הנעה של 4*4 המסוגלים לנוע בתנאי שטח מורכבים, ועשרות מתנדבים מסורים שניהלו את המערך הלוגיסטי כולו ביד רמה לאורך כל שעות ההילולא.

שמואל רעני מאגף המבצעים של זק"א, שפעל בשטח, הרחיב על הפעילות המשולבת של אגפי הארגון. רעני ציין כי מתנדבי זק"א פעלו שעות ארוכות כתף אל כתף לצד כוחות המשטרה וגורמי ההצלה השונים עם מארגני האירוע, לאורך כל ימי ההילולא, במטרה לסייע ולדאוג לשלום הציבור בכל רגע נתון. הוא הוסיף כי מיכלי המים שהעמיד ארגון זק"א שימשו אלפי אנשים שהרוו את צימאונם ביום השרבי - וזאת, לצד נגררי התאורה העוצמתיים שאפשרו תנועה בטוחה בשעות החשיכה המאוחרות בכביש הגישה וסייעו באופן ישיר לשמור על שלום הציבור ומניעת פציעות בשטח ההררי.

בחסדי שמיים מרובים, על אף העומס הכבד ורבבות המשתתפים שגדשו את המתחם, ההילולא כולה עברה בצורה מופתית וללא כל אירוע חריג ב"ה. המוני בית ישראל, אשר זכו לשפוך את ליבם על הציון הקדוש, שבו לבתיהם לשלום כשהם מודים מקרב לב למארגנים ולמתנדבי זק"א המסורים על עמידתם לימין העולים, לאורך כל הדרך.