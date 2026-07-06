רבבות בהילולת רבי יצחק גברא זיע"א בעגור

דיווח מיוחד ממתחם הציון: אלפים כבר כאן, מהפכת ענק בהסדרי התנועה – כך תעבירו את השמות שלכם למוקד הישועות • כתב 'כיכר השבת', בשידור חי ממתחם ההילולא

מחזה מרהיב ומרגש כאן בציון הקדוש: אלפי עמך בית ישראל זורמים החל משעות הבוקר בהמוניהם, להעתיר בתפילה ולקרוע שערי שמים ביום ההילולא קדישא. השנה, מי שמגיע למקום משפשף את עיניו בתדהמה – מהפך לוגיסטי חסר תקדים שטרם נראה כמותו.

שימו לב: שינוי דרמטי בהסדרי ההגעה!

המשטרה והמארגנים מבקשים להבהיר לציבור: אין הגעה דרך מושב עגור!

חסימה הרמטית: כביש 38 מהכיכר המובילה לשריגים ועגור – חסום לחלוטין, כולל להולכי רגל.

כביש 38 מהכיכר המובילה לשריגים ועגור – חסום לחלוטין, כולל להולכי רגל. איך מגיעים? הרכבים הפרטיים מופנים אך ורק דרך כביש 35 מצומת בית גוברין אל חניון הענק שהוכשר מימין למושב.

הרכבים הפרטיים מופנים אך ורק דרך אל חניון הענק שהוכשר מימין למושב. משם לציון: מערך שאטלים יעיל ומהיר מקפיץ את ההמונים אל מתחם "ארץ קדם", ומשם עוברים בדרך הגישה והמעבר העצמאי החדש – שנבנה בעלויות של מיליוני שקלים מתרומות אנונימיות – ישירות אל הציון הקדוש, ללא מעבר בתוך המושב.

במתחם עצמו הוכשרו כניסות רחבות ונפרדות לחלוטין לגברים ולנשים, וסדרנים רבים מכוונים את התנועה כדי לשמור על בטיחות הציבור.

השעון מתקתק: כך תפעלו ישועות גם מהבית!

מי שלא הצליח להגיע פיזית לקו המערכה, או תקוע בפקקים – אל תפספסו את השעות הגדולות של יום ההילולא! כוחו של הצדיק לבקוע רקיעים ברגעים אלו ממש.

להעברת שמות ובקשות דחופות לאונליין:

המוקד המיוחד זמין כעת ברשת. ניתן לשלוח את השמות שלכם ושל היקירים לכם – לרפואה, זיווג הגון, פרנסה ושמירה – ושלחי הצדיק יזכירו את שמכם בתוך מתחם הציון ברגעי הרצון של יום הישועות.

לחצו כאן לשליחת בקשה דחופה אונליין והזכרת שמכם בציון >>

הזדמנות אחרונה לקחת חלק ביום הגדול – אל תישארו מאחור, שערי שמים פתוחים!