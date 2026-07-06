כיכר השבת
דיווח מהשטח - עד השקיעה!

רבבות בהילולת רבי יצחק גברא זיע"א בעגור

לראשונה נסלל שביל גישה עצמאי ממתחם ארץ קדם אל הציון הקדוש, מבלי לעבור דרך מושב עגור • מיליוני שקלים הושקעו בנדיבות תורמים וגורמים פרטיים 

כה
מקודם |

דיווח מיוחד ממתחם הציון: אלפים כבר כאן, מהפכת ענק בהסדרי התנועה – כך תעבירו את השמות שלכם למוקד הישועות • כתב 'כיכר השבת', בשידור חי ממתחם ההילולא

מחזה מרהיב ומרגש כאן בציון הקדוש: אלפי עמך בית ישראל זורמים החל משעות הבוקר בהמוניהם, להעתיר בתפילה ולקרוע שערי שמים ביום ההילולא קדישא. השנה, מי שמגיע למקום משפשף את עיניו בתדהמה – מהפך לוגיסטי חסר תקדים שטרם נראה כמותו.

שימו לב: שינוי דרמטי בהסדרי ההגעה!

המשטרה והמארגנים מבקשים להבהיר לציבור: אין הגעה דרך מושב עגור!

  • חסימה הרמטית: כביש 38 מהכיכר המובילה לשריגים ועגור – חסום לחלוטין, כולל להולכי רגל.
  • איך מגיעים? הרכבים הפרטיים מופנים אך ורק דרך כביש 35 מצומת בית גוברין אל חניון הענק שהוכשר מימין למושב.
  • משם לציון: מערך שאטלים יעיל ומהיר מקפיץ את ההמונים אל מתחם "ארץ קדם", ומשם עוברים בדרך הגישה והמעבר העצמאי החדש – שנבנה בעלויות של מיליוני שקלים מתרומות אנונימיות – ישירות אל הציון הקדוש, ללא מעבר בתוך המושב.

במתחם עצמו הוכשרו כניסות רחבות ונפרדות לחלוטין לגברים ולנשים, וסדרנים רבים מכוונים את התנועה כדי לשמור על בטיחות הציבור.

השעון מתקתק: כך תפעלו ישועות גם מהבית!

מי שלא הצליח להגיע פיזית לקו המערכה, או תקוע בפקקים – אל תפספסו את השעות הגדולות של יום ההילולא! כוחו של הצדיק לבקוע רקיעים ברגעים אלו ממש.

להעברת שמות ובקשות דחופות לאונליין:

המוקד המיוחד זמין כעת ברשת. ניתן לשלוח את השמות שלכם ושל היקירים לכם – לרפואה, זיווג הגון, פרנסה ושמירה – ושלחי הצדיק יזכירו את שמכם בתוך מתחם הציון ברגעי הרצון של יום הישועות.

לחצו כאן לשליחת בקשה דחופה אונליין והזכרת שמכם בציון >>

הזדמנות אחרונה לקחת חלק ביום הגדול – אל תישארו מאחור, שערי שמים פתוחים!

הילולארבי יצחק גבראעג'ור
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר