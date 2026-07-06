רבבות בהילולת רבי יצחק גברא זיע"א בעגור

דיווח מיוחד ממתחם הציון: אלפים כבר כאן, מהפכת ענק בהסדרי התנועה – כך תעבירו את השמות שלכם למוקד הישועות • כתב 'כיכר השבת', בשידור חי ממתחם ההילולא
מחזה מרהיב ומרגש כאן בציון הקדוש: אלפי עמך בית ישראל זורמים החל משעות הבוקר בהמוניהם, להעתיר בתפילה ולקרוע שערי שמים ביום ההילולא קדישא. השנה, מי שמגיע למקום משפשף את עיניו בתדהמה – מהפך לוגיסטי חסר תקדים שטרם נראה כמותו.
שימו לב: שינוי דרמטי בהסדרי ההגעה!
המשטרה והמארגנים מבקשים להבהיר לציבור: אין הגעה דרך מושב עגור!
- חסימה הרמטית: כביש 38 מהכיכר המובילה לשריגים ועגור – חסום לחלוטין, כולל להולכי רגל.
- איך מגיעים? הרכבים הפרטיים מופנים אך ורק דרך כביש 35 מצומת בית גוברין אל חניון הענק שהוכשר מימין למושב.
- משם לציון: מערך שאטלים יעיל ומהיר מקפיץ את ההמונים אל מתחם "ארץ קדם", ומשם עוברים בדרך הגישה והמעבר העצמאי החדש – שנבנה בעלויות של מיליוני שקלים מתרומות אנונימיות – ישירות אל הציון הקדוש, ללא מעבר בתוך המושב.
במתחם עצמו הוכשרו כניסות רחבות ונפרדות לחלוטין לגברים ולנשים, וסדרנים רבים מכוונים את התנועה כדי לשמור על בטיחות הציבור.
השעון מתקתק: כך תפעלו ישועות גם מהבית!
מי שלא הצליח להגיע פיזית לקו המערכה, או תקוע בפקקים – אל תפספסו את השעות הגדולות של יום ההילולא! כוחו של הצדיק לבקוע רקיעים ברגעים אלו ממש.
להעברת שמות ובקשות דחופות לאונליין:
המוקד המיוחד זמין כעת ברשת. ניתן לשלוח את השמות שלכם ושל היקירים לכם – לרפואה, זיווג הגון, פרנסה ושמירה – ושלחי הצדיק יזכירו את שמכם בתוך מתחם הציון ברגעי הרצון של יום הישועות.
לחצו כאן לשליחת בקשה דחופה אונליין והזכרת שמכם בציון >>
הזדמנות אחרונה לקחת חלק ביום הגדול – אל תישארו מאחור, שערי שמים פתוחים!
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