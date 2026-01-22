מרגישים שהחיים בורחים לכם בין האצבעות? זה בשבילכם | צפו

מרגישים שהזמן בורח? שהמחשבות לא נותנות לכם מנוחה? שאתם מסיימים יום אחרי יום עם תחושה שלא הספקתם כלום?

בשיעור לפרשת בוא צולל הרב יואב אקריש לסוד העמוק של יציאת מצרים, ומגלה שזהו גם הסוד לחיים מלאי סיפוק ועשיה.

מה נלמד בשיעור:

למה אנחנו מרגישים תמיד במירוץ אחרי הזמן?

סוד המצה: למה אסור לחכות לתנאים מושלמים כדי לפעול?

הכלל של הבעל שם טוב: "במקום שמחשבתו של אדם – שם הוא נמצא".

"כעת חיה": איך הופכים כל רגע בחיים למשמעותי? - הטיפ המעשי שיעזור לכם לנצח את הדחיינות ולהרגיש סיפוק בסוף היום.