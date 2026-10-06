 דלג לתוכן הראשי
מרגש

יומיים של נופשון ושמחת בית השואבה: הילדים המיוחדים של "משפחה אחת" מסכמים את החג

הילדים המיוחדים המאוגדים בארגון "משפחה אחת" חוו יומיים גדושים בחוויות ופעילויות עם עשרות מתנדבים מכל רחבי הארץ | בסיום הנופשון נערך מעמד אדיר של שמחת בית השואבה בהשתתפות גדולי זמר, אדמו"רים ואישי ציבור | בארגון הביעו את הערכתם לאביהם של הילדים המיוחדים, הנגיד הרבני רבי שלמה ורדיגר ורעייתו מרת אסתר שתחי', העומדים מאחורי הפעילות בכל ימות השנה | צפו בגלריה (חרדים)

אמ
אסף מגידו
מקודם |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)

מעל למאה מילדי החינוך המיוחד המאוגדים במסגרת ארגון "משפחה אחת" שפטרונו הוא הנגיד הרבני רבי שלמה ורדיגר שיחי', יו"ר אגודת ישראל בארה"ב ומאישי הציבור הידועים בעולם, נהנו מיומיים של נופשון במתחם מיוחד בעיר אשדוד, מה שאפשר למשפחותיהם לחגוג לפחות חלק מהחג עם יתר ילדי המשפחה ברוגע ושלווה.

במהלך היומיים התקיימו פעילויות מיוחדות ומרתקות עבור הילדים במרכזם יום "משטרה וקהילה" במסגרתו נטלו חלק כוחות משטרת אשדוד, יחידת הפרשים וכן כוחות של כבאות והצלה, שהציגו בפני הילדים את המכשור והרכבים וגרמו להם להנאה מרובה.

לימי הנופשון התנדבו כ-130 אברכים שעזבו את בתיהם והגיעו לעשות את הימים בחג עם הילדים המיוחדים כחסד וסיוע למשפחות התמודדות. לצידם נכחו אנשי מקצוע מתחום החינוך המיוחד לליווי והתערבות מקצועית במידת הצורך.

בסיום היומיים הגדושים התקיים מעמד אדיר של שמחת בית השואבה בהשתתפות גדולי זמר עם בעל המנגן יחיאל שטיין ותזמורת מורחבת לצד הזמר מוטי גולדמן ומקהלת קאפלה.

במעמד השתתפו גדולי האדמו"רים מאשדוד: האדמו"ר מפיטסבורג, האדמו"ר מטאלנא, לצד אישי ציבור בהם ח"כ יצחק גולדקנופף ומוטי בבצ'יק. מארה"ב הגיע להשתתף אורח מיוחד הרב שמואל ורדיגר, בנם של פטרוני הארגון, אביהם של הילדים המיוחדים, הנגיד הרבני רבי שלמה ורעייתו מרת אסתר ורדיגר מפלטבוש, שנשלח על ידי אביו ושימח את הילדים ומשפחותיהם.

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" (צילום: באדיבות המצלם)
סוכותשמחת בית השואבהחינוך מיוחדשלמה ורדיגרמשפחה אחת

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר