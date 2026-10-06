שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

מעל למאה מילדי החינוך המיוחד המאוגדים במסגרת ארגון "משפחה אחת" שפטרונו הוא הנגיד הרבני רבי שלמה ורדיגר שיחי', יו"ר אגודת ישראל בארה"ב ומאישי הציבור הידועים בעולם, נהנו מיומיים של נופשון במתחם מיוחד בעיר אשדוד, מה שאפשר למשפחותיהם לחגוג לפחות חלק מהחג עם יתר ילדי המשפחה ברוגע ושלווה.

במהלך היומיים התקיימו פעילויות מיוחדות ומרתקות עבור הילדים במרכזם יום "משטרה וקהילה" במסגרתו נטלו חלק כוחות משטרת אשדוד, יחידת הפרשים וכן כוחות של כבאות והצלה, שהציגו בפני הילדים את המכשור והרכבים וגרמו להם להנאה מרובה. לימי הנופשון התנדבו כ-130 אברכים שעזבו את בתיהם והגיעו לעשות את הימים בחג עם הילדים המיוחדים כחסד וסיוע למשפחות התמודדות. לצידם נכחו אנשי מקצוע מתחום החינוך המיוחד לליווי והתערבות מקצועית במידת הצורך. בסיום היומיים הגדושים התקיים מעמד אדיר של שמחת בית השואבה בהשתתפות גדולי זמר עם בעל המנגן יחיאל שטיין ותזמורת מורחבת לצד הזמר מוטי גולדמן ומקהלת קאפלה. רגע מרגש: ה"וויכוח" יוצא הדופן בין גדולי התורה שנקלט במצלמה | צפו קובי ישראל | 05.10.26 במעמד השתתפו גדולי האדמו"רים מאשדוד: האדמו"ר מפיטסבורג, האדמו"ר מטאלנא, לצד אישי ציבור בהם ח"כ יצחק גולדקנופף ומוטי בבצ'יק. מארה"ב הגיע להשתתף אורח מיוחד הרב שמואל ורדיגר, בנם של פטרוני הארגון, אביהם של הילדים המיוחדים, הנגיד הרבני רבי שלמה ורעייתו מרת אסתר ורדיגר מפלטבוש, שנשלח על ידי אביו ושימח את הילדים ומשפחותיהם.

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחת בית השואבה לילדים המיוחדים של "משפחה אחת" ( צילום: באדיבות המצלם )