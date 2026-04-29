גל של פריצות

הגיע בבוקר לרכב בשכונה החרדית וגילה: אלף דולר שהיו בפנים נעלמו

שני חשודים נעצרו לפנות בוקר לאחר מסע פריצות לילי בשכונת ויליאמסבורג, במהלכו ניזוקו לפחות ארבעה רכבים ונגנבו אלפי דולרים ורכוש | המעצר התבצע בשיתוף פעולה בין ארגון 'השומרים' למשטרה (חרדים בעולם)

גל פריצות לרכבים טלטל השבוע את שכונת ויליאמסבורג שבברוקלין, בה מתגוררים חרדים רבים, כאשר לפחות ארבעה כלי רכב ניזוקו באופן משמעותי ורכוש יקר ערך נגנב מתוכם.

האירועים התרחשו לאורך הצירים המרכזיים, שם ניפצו הפורצים את חלונות המכוניות ונטלו מכל הבא ליד. לפי דיווח באתר ׳ויליאמסבורג 365׳, באחד המקרים בעל רכב גילה כי סכום משמעותי של כ-1,000 דולרים במזומן נגנב מהמכונית לאחר שהפורצים הצליחו לחדור פנימה באישון לילה.

לפי הדיווח, מדובר בשני חשודים שפעלו יחד ובשיטה קבועה, כאשר הם עוברים מרכב לרכב בשכונה ומנסים לפרוץ את המנעולים או לנפץ חלונות בחיפוש אחר שלל.

מסע הפשיעה המקומי נמשך שעות ארוכות, עד סמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר. בשעה זו, בזכות ערנות של מתנדבי ארגון 'השומרים' שפעלו בשיתוף פעולה הדוק עם שוטרי משטרת ניו יורק, אותרו החשודים ונעצרו "על חם" בעת ניסיונות פריצה נוספים.

עם עלות השחר, הגיעו לזירות השונות מתנדבי ארגון 'חביבים', שעסקו בניקוי שברי הזכוכית הרבים שהתפזרו על המדרכות ובתוך הרכבים, וסייעו לבעלי המכוניות המזועזעים להתמודד עם הנזקים הכבדים.

במשטרה המקומית מעריכים כי אין מדובר באירוע נקודתי בלבד, וכי השניים חשודים במעורבות בסדרה של מקרי פריצה דומים שהתרחשו באזור ויליאמסבורג בתקופה האחרונה - מה שהופך את מעצרם למשמעותי במיוחד עבור ביטחון התושבים.

בעקבות המקרים, גורמי האכיפה והארגונים הקהילתיים שבים ומדגישים בפני הציבור את החשיבות שבנקיטת אמצעי זהירות בסיסיים למניעת פשיעה מסוג זה. התושבים מתבקשים להקפיד על נעילת הרכבים בכל עת, ובעיקר להימנע מהשארת חפצי ערך גלויים לעין. פריטים כגון כסף מזומן, מכשירים אלקטרוניים ואפילו מטענים לטלפונים ניידים, עלולים למשוך את תשומת לבם של עבריינים ולהפוך את הרכב למטרה קלה לפריצה.

אין להשאיר דברי ערך בתוך רכב! ארנק, טלפון, תפילין וכו'! אפילו הרדיו בתוך הרכב הוא יעד לגנבים אבל פחות.
מישהו
תלוי איפה גרים... אני בביתר משאירה רכב עם חלונות פתוחים ומחשב נייד על המושב ולא נגנב כלום. ברוך השם.
חרדית

