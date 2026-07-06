טרגדיה קשה התרחשה היום (שני) בשכונת רמת בית שמש ד', כאשר תינוקת בת חודשיים וחצי נפטרה לאחר שלא התעוררה משנתה. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות, אך בבית החולים נקבע מותה של התינוקת.
לפני שעה קלה התקבלה קריאה במוקדי החירום, על תינוקת מחוסרת הכרה בבניין מגורים ברחוב רבינא בשכונת רמה ד' בבית שמש. כוחות מד"א ו'צוות הצלה' מיהרו למקום והחלו מיידית בפעולות החייאה.
פראמדיק 'צוות הצלה' נתי בן שמעון והחובשים דוד רייכמן ואיתמר הרשלר תיארו את המצב הקשה: "כשהגענו למקום ראינו תינוקת בת חודשיים וחצי, ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי בני משפחתה לא התעוררה משנתה".
צוותי ההצלה החלו מיידית בפעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב והנשמות. התינוקת פונתה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה לחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים, שם נקבע מותה.
חובש רפואת חירום במד"א רפאל טולידאנו הוסיף: "כשהגענו לבניין הביאו אלינו את התינוקת כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר אנוש".
דוברות המשטרה מסרה כי משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותה של הפעוטה. שוטרי תחנת בית שמש שהגיעו לזירה פתחו בחקירה והחלו לאסוף ממצאים לבירור נסיבות המוות.
המקרה הטראגי מצטרף לשורת אירועים קשים שהתרחשו בעיר בית שמש בתקופה האחרונה.
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