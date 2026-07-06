זירת האסון ( צילום: צוות הצלה )

טרגדיה קשה התרחשה היום (שני) בשכונת רמת בית שמש ד', כאשר תינוקת בת חודשיים וחצי נפטרה לאחר שלא התעוררה משנתה. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות, אך בבית החולים נקבע מותה של התינוקת.