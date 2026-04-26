כיכר השבת
עורך הדין, חסיד גור יורשע בארה"ב: הסתיר את 'קצין המבצעים' במזוודות

עו"ד ישראל ענדען הודה בבית משפט פדרלי בניסיון הברחת אלעזר ויגדרוביץ' במעבר הגבול • הסתירו בתא מטען בין מזוודות והעמיד פנים שלא ידע עליו | צפוי לעד עשר שנות מאסר (חרדים)

5תגובות
עו"ד ישראל ענדען לאחר מעצרו בניו יורק (צילום: מתוך עמוד הפייסבוק Niagara County Mugshots OG )

בית משפט פדרלי בארצות הברית צפוי להרשיע את עו"ד ישראל ענדען, בן 46 מבית שמש, בניסיון הברחה של אלעזר ויגדרוביץ', המכונה בתקשורת "קצין המבצעים של חסידות גור", דרך מעבר הגבול במפלי הניאגרה.

העו"ד הודה במסגרת הסדר טיעון בעבירות חמורות, והוא צפוי לעונש של עד עשר שנות מאסר וקנס של רבע מיליון דולר.

על פי כתב האישום, ענדען הסתיר את ויגדרוביץ' בתא המטען של רכב שטח מסוג פורד אקספדישן עם לוחית רישוי קנדית, מתחת לערימה של מזוודות. השניים נתפסו במעבר הגבול מקנדה לצפון מדינת ניו יורק, כאשר התברר כי ויגדרוביץ' מסורב כניסה ל בעקבות הרשעות קודמות בעבירות של תקיפה וסחיטה.

במהלך החקירה טען ענדען להגנתו כי לא ידע שויגדרוביץ' נמצא ברכב, אולם בית המשפט דחה את גרסתו. לפי הדיווחים, ויגדרוביץ' טען בעת מעצרו כי רק רצה לבקר בקבר של רבו, אך הרשויות קבעו כי מדובר בניסיון מתוכנן להבריח אותו לארצות הברית בניגוד לחוק.

השניים נעצרו במקום והועברו לכלא בניו יורק. ענדען, שכיהן כעורך דין בישראל, הודה בבית המשפט הפדרלי במעשה במסגרת הסדר טיעון. גזר הדין אמור להינתן בימים הקרובים, כאשר העונש המקסימלי עומד על עשר שנות מאסר בפועל וקנס כספי של 250 אלף דולר.

אלעזר ויגדרוביץ' בעת מעצרו בניו יורק (צילום: מתוך עמוד הפייסבוק Niagara County Mugshots OG )

ביים התקף לב ונמלט באירלנד

ויגדרוביץ', שמבוקש לחקירה בישראל בחשד לעבירות של הונאה ומרמה, עבר מסע הרפתקאות דרמטי לאחר מעצרו בארצות הברית. במהלך טיסת ההסגרה לישראל, לפי החשד, ביים התקף לב שגרם לנחיתת חירום באירלנד. במהלך הנחיתה הצליח להימלט מהמשטרה, אך נתפס כעבור יממה על ידי הרשויות האיריות.

מקורביו טענו דאז כי לא נמלט אלא אושפז בבית חולים מקומי בעקבות מצבו הרפואי, אך הרשויות קבעו כי מדובר בניסיון מתוכנן להימלט מהמשטרה. לאחר מספר חודשים באירלנד, הוא הוסגר לישראל ונעצר בנתב"ג, שם הובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב.

בית המשפט האריך את מעצרו של ויגדרוביץ' ב-12 ימים, כאשר הוא נחקר בחשד להונאה של מיליוני שקלים. המשטרה טוענת כי הוא ניצל את מעמדו בחסידות גור כדי לבצע עבירות כלכליות חמורות, ובורח מהמשפט מזה תקופה ממושכת.

מאסרישראל ענדעןארצות הבריתעו"ד ישראל ענדעןאלעזר ויגדרוביץ'

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (59%)

לא (41%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
יש לו משפחה, ילדים?
מאיר
2
מה עם כבוד האדם, כבוד המשפחה, עם כל הטוענים,מגיע לו, והוא עקץ.....האם זה FAIR להציג אותו, בכזו השפלה, כאילו מדובר ברוצח או פדופייל סדרתי, שתפסו אותו בסוף, מה החטא הגדול שהוא עשה פה כלפי האנושות? נכון העברה על חוק בגדול אבל הוא רצה לעזור למישהו, לא חושב שעיתון קלאסי הי’ עושה את זה..
Y K
עשה טובות להרבה אנשים
שלמה
1
בארץ הוא היה משוחרר ובוודאי שלא היה מקבל עשר שנות מאסר אחרי הסדר טיעון
באמריקה יש חוק
בסך הכל אדם עם לב טוב
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר