בית משפט פדרלי בארצות הברית צפוי להרשיע את עו"ד ישראל ענדען, בן 46 מבית שמש, בניסיון הברחה של אלעזר ויגדרוביץ', המכונה בתקשורת "קצין המבצעים של חסידות גור", דרך מעבר הגבול במפלי הניאגרה.

העו"ד הודה במסגרת הסדר טיעון בעבירות חמורות, והוא צפוי לעונש של עד עשר שנות מאסר וקנס של רבע מיליון דולר.

על פי כתב האישום, ענדען הסתיר את ויגדרוביץ' בתא המטען של רכב שטח מסוג פורד אקספדישן עם לוחית רישוי קנדית, מתחת לערימה של מזוודות. השניים נתפסו במעבר הגבול מקנדה לצפון מדינת ניו יורק, כאשר התברר כי ויגדרוביץ' מסורב כניסה לארצות הברית בעקבות הרשעות קודמות בעבירות של תקיפה וסחיטה.

במהלך החקירה טען ענדען להגנתו כי לא ידע שויגדרוביץ' נמצא ברכב, אולם בית המשפט דחה את גרסתו. לפי הדיווחים, ויגדרוביץ' טען בעת מעצרו כי רק רצה לבקר בקבר של רבו, אך הרשויות קבעו כי מדובר בניסיון מתוכנן להבריח אותו לארצות הברית בניגוד לחוק.

השניים נעצרו במקום והועברו לכלא בניו יורק. ענדען, שכיהן כעורך דין בישראל, הודה בבית המשפט הפדרלי במעשה במסגרת הסדר טיעון. גזר הדין אמור להינתן בימים הקרובים, כאשר העונש המקסימלי עומד על עשר שנות מאסר בפועל וקנס כספי של 250 אלף דולר.