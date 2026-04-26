הבחורים בפתח ביתה של הכתבת | ענבר טויזר כבת חדשות 12 ( צילום מסך | צילום: Arieltvizer2007 - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0 )

בעקבות הסרטון שעורר סערה ברחוב החרדי, בו תיעדה עיתונאית חדשות 12 ענבר טויזר שני בחורים חסידיים שדפקו על דלתה לאסוף תרומות להכנסת כלה, הגיעה תגובה מרגשת ומפתיעה מעולם העסקים.

איש העסקים נאור ברוך, המוכר בציבור בזכות פעילותו בתחום הקריפטו, פרסם סרטון שהפך ויראלי תוך זמן קצר, בו הוא מבטיח לממן את כל הוצאות החתונה של הכלה שעבורה אספו הבחורים. "בזכותך, ענבר טויזר, אני הולך לעשות מצווה ענקית ולשלם את כל החתונה של הכלה - חתונה של הטופ אני אשלם הכל מא' ועד ת'", הבהיר ברוך בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות. "למה? כי אני מכיר את הכאב. לי לא היה בר מצווה, כי לאמי זכרונה לברכה לא היה לה כסף לשלם. לא חגגתי וכל החברים שלי כן".

ברוך פנה ישירות לבחורים שהושפלו בסרטון: "אתם לא צריכים ללכת יותר לשום דלת, אני אשלם הכל". ההבטחה המרגשת הגיעה לאחר שהסרטון של טויזר עורר ביקורת חריפה בציבור החרדי והכללי כאחד, כאשר רבים האשימו את הכתבת בהשפלה פומבית של קטינים שביקשו לקיים מצוות צדקה.

כזכור, המקרה החל כאשר שני צעירים מישיבה חסידית דפקו על דלתה של טויזר בירושלים כדי לאסוף תרומות להכנסת כלה. במקום תרומה, הם נתקלו בתיעוד אינסטגרם חי שבו הכתבת שאלה אותם שאלות על גיוס לצה"ל בטון מלגלג, בעוד בן זוגה מחייך למצלמה והדלת נטרקת בפניהם. הסערה התעצמה כאשר התברר שטויזר פרסמה את פניהם של הנערים ללא טשטוש, בניגוד לכללי האתיקה והחוק.

מסרטון מביש למעשה חסד

התגובה של ברוך משקפת את הזעזוע שעורר הסרטון בקרב רבים בציבור. עיתונאים בכירים כמו אריה ארליך, ישי כהן, מרדכי הלפרין וחיים לוינסון יצאו במתקפה חריפה נגד טויזר, כשהם מאשימים אותה בבריונות על חשבון קטינים חסרי ישע. למרות הביקורת הנרחבת, טויזר בחרה שלא להתנצל וטענה: "לא להתגייס זה בהחלט דבר להתבייש בו".

במקביל, ארגון 'אמת ליעקב' הגיש מכתב התראה חמור לפני נקיטת הליכים משפטיים וציבוריים נגד הכתבת. במכתב, שנשלח תחת הכותרת "רדיפה מגזרית, לשון הרע וסילוף עובדתי זדוני", נכתב כי התנהלותה הגיעה לשיא של "שפלות רוח וצביעות". בארגון מדגישים כי ציבור לומדי התורה מקדיש את חייו למסגרת תובענית של כ-108 חודשי לימוד רצופים, ללא אפשרות להשתכר ותוך ויתור על זכויות אלמנטריות.

הבטחתו של נאור ברוך לממן את החתונה המלאה הפכה את הסיפור המביש למעשה חסד מרגש. "אני מכיר את הכאב", חזר ברוך על דבריו, תוך שהוא מזכיר את הזיכרון הכואב מילדותו כאשר לא זכה לחגוג בר מצווה בגלל מצוקה כלכלית. כעת, הוא מבקש להפוך את הכאב האישי שלו למעשה של נתינה וחסד כלפי אחרים.