"אשלם את כל החתונה מא' עד ת'" | זו ההתחייבות של איש העסקים המוכר לחרדים שהושפלו

בעקבות הסרטון המביש של ענבר טויזר, איש העסקים נאור ברוך מבטיח לשלם את כל הוצאות החתונה • "אני מכיר את הכאב, לי לא היה בר מצווה כי לאמא לא היה כסף" | התגובה המרגשת (חרדים)

הבחורים בפתח ביתה של הכתבת | ענבר טויזר כבת חדשות 12

בעקבות הסרטון שעורר סערה ברחוב החרדי, בו תיעדה עיתונאית חדשות 12 ענבר טויזר שני בחורים חסידיים שדפקו על דלתה לאסוף תרומות להכנסת כלה, הגיעה תגובה מרגשת ומפתיעה מעולם העסקים.

איש העסקים נאור ברוך, המוכר בציבור בזכות פעילותו בתחום הקריפטו, פרסם סרטון שהפך ויראלי תוך זמן קצר, בו הוא מבטיח לממן את כל הוצאות החתונה של הכלה שעבורה אספו הבחורים.

"בזכותך, ענבר טויזר, אני הולך לעשות מצווה ענקית ולשלם את כל החתונה של הכלה - חתונה של הטופ אני אשלם הכל מא' ועד ת'", הבהיר ברוך בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות. "למה? כי אני מכיר את הכאב. לי לא היה בר מצווה, כי לאמי זכרונה לברכה לא היה לה כסף לשלם. לא חגגתי וכל החברים שלי כן".

הסרטון שעורר סערה (צילום: העמוד הרשמי של טויזר)

ברוך פנה ישירות לבחורים שהושפלו בסרטון: "אתם לא צריכים ללכת יותר לשום דלת, אני אשלם הכל". ההבטחה המרגשת הגיעה לאחר שהסרטון של טויזר עורר ביקורת חריפה בציבור החרדי והכללי כאחד, כאשר רבים האשימו את הכתבת בהשפלה פומבית של קטינים שביקשו לקיים מצוות צדקה.

כזכור, המקרה החל כאשר שני צעירים מישיבה חסידית דפקו על דלתה של טויזר בירושלים כדי לאסוף תרומות להכנסת כלה. במקום תרומה, הם נתקלו בתיעוד אינסטגרם חי שבו הכתבת שאלה אותם שאלות על גיוס לצה"ל בטון מלגלג, בעוד בן זוגה מחייך למצלמה והדלת נטרקת בפניהם. הסערה התעצמה כאשר התברר שטויזר פרסמה את פניהם של הנערים ללא טשטוש, בניגוד לכללי האתיקה והחוק.

הסרטון שעורר סערה (צילום: העמוד הרשמי של טויזר)

מסרטון מביש למעשה חסד

התגובה של ברוך משקפת את הזעזוע שעורר הסרטון בקרב רבים בציבור. עיתונאים בכירים כמו אריה ארליך, ישי כהן, מרדכי הלפרין וחיים לוינסון יצאו במתקפה חריפה נגד טויזר, כשהם מאשימים אותה בבריונות על חשבון קטינים חסרי ישע. למרות הביקורת הנרחבת, טויזר בחרה שלא להתנצל וטענה: "לא להתגייס זה בהחלט דבר להתבייש בו".

במקביל, ארגון 'אמת ליעקב' הגיש מכתב התראה חמור לפני נקיטת הליכים משפטיים וציבוריים נגד הכתבת. במכתב, שנשלח תחת הכותרת "רדיפה מגזרית, לשון הרע וסילוף עובדתי זדוני", נכתב כי התנהלותה הגיעה לשיא של "שפלות רוח וצביעות". בארגון מדגישים כי ציבור לומדי התורה מקדיש את חייו למסגרת תובענית של כ-108 חודשי לימוד רצופים, ללא אפשרות להשתכר ותוך ויתור על זכויות אלמנטריות.

הבחורים מהסרטון המביש - התביעה

הבטחתו של נאור ברוך לממן את החתונה המלאה הפכה את הסיפור המביש למעשה חסד מרגש. "אני מכיר את הכאב", חזר ברוך על דבריו, תוך שהוא מזכיר את הזיכרון הכואב מילדותו כאשר לא זכה לחגוג בר מצווה בגלל מצוקה כלכלית. כעת, הוא מבקש להפוך את הכאב האישי שלו למעשה של נתינה וחסד כלפי אחרים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

זה לעומת זה. איזה יהודים נפלאים יש בעם ישראל איזה נשמה של יהודי כל הכבוד לנאור ברוך רגשת.
איש יהודי
מעז יצא מתוק .. הייתי בטוח שמישהו ישלם את כל החתונה איך שהתפרסם הסרטון ,רק לא ידעתי מי ????!!!,,לנאור יש שכל והרבה מזל שהוא לקח על עצמו את החתונה זה יהיה חתונת השנה יהיה בה הרבה מאוד אנשים שיבואו לשמוח ולשמח בעקבות הסרטון שתפס תאוצה מעל דרך הטבע .. מזל טוב לחתן ולכלה,...
יהודה
הנה קחו כסף. רואים איזה אדם טוב אני? מי שנותן לך כסף - אתה בכיס שלו.
הנה כסף קחו
חסד הינו חסד ולא משנה מה עומד מאחורי המניע . לא אני אומר ,זה מה שכתוב בספרים !
ינקוש
מי שמשמח את שלי אני משמח את שלו. כולכם תראו רק שמחות
שימחה
הכתבת הזאת ששונאת חרדים נגמרו לי המילים עליך!!!!! ולצדיק הזה שרוצה לתרום את כל החתונה אשרייך!!!!!! 👌 משמיים כנראה שהיה לעג מהכתבת שממנו לכלה את כל החתונה רק דבר אחד לא הבנתי אח הכלה הלך.לאסיף כסף?
מרגש ועצוב כאחד
אשרייך, איזה זכות יש לך !!!
יוסף
איזה גבר מצדיע לו
אלי
מדהים!! באו לקלל ויצאו מברכים כל הכבוד לנאור ברוך על המעשה צדקה הזה שאפו!!
מיכל
אני בחור חילוני ובקושי קשור לדת לצערי וגם אני תרמתי למשפחה . שמתי את כל חילוקי הדעות בצד . אלו אחים שלי ,אין לי אחים אחרים . נלמד להסתדר עם כל הקרע
אורן
מה זה העם הזה???? אין דברים כאלה
יהודי

