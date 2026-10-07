יו"ר דגל התורה ומ"מ ראש העיר בעיריית בני ברק, מנחם שפירא, התייחס בוועידת "אשריכם" בפני מאות בני הישיבות למצבה הכלכלי הקשה של העירייה ולחוסר הניקיון ברחובות, והבהיר כי יעמוד על הסדרת הטיפול בשיפור פני העיר. לצד זאת, סיפר כי התנגד לניסיון לעצור את תקצוב הוועידה ואת הטיולים לאלפי בחורי הישיבות בשל הקשיים התקציביים בהם מצויה העירייה.

"המצב של עיריית בני ברק זה לא המצב הכי קל עכשיו, מבחינה כלכלית", אמר שפירא וציין כי הקשיים מורגשים ברחוב, בחוסר הניקיון, בטינופת ובמראה הכללי של עיר התורה.

בדבריו למאות בני הישיבות הדגיש שפירא כי מצב הרחובות נוגע גם להם. לדבריו, גם בחור המבקש לדבר בלימוד, להתפלל או לומר משניות בדרכו ברחוב אינו יכול לעשות זאת במבואות המטונפים.

"אנחנו לא הולכים לוותר בעניין הזה, ואני בטוח שהדבר הזה יוסדר במהירות המרבית", הצהיר. "העיר לא יכולה להיראות ככה, היא לא יכולה להישאר ככה, והיא לא תישאר ככה. העיר בעזרת השם תהיה נקייה, היא תהיה מטופלת".

בהמשך התייחס להשפעת המצב הכלכלי על הפעילות לבני הישיבות. הוא סיפר כי בעת קיצוצים נוטים לפגוע תחילה בפעילויות הנתפסות בעיני אחרים כמותרות, וכי בין הדברים שביקשו לעצור היו ועידת "אשריכם" והטיולים לבחורים.

"אני עמדתי על כך שלא יעזור שום דבר", אמר. "דווקא אתם, במצב שאתם נמצאים, במלחמה שנלחמים בכם, מגיע לכם הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים".

שפירא סיפר כי כאשר פנה אליו הח"כ המיועד יהודה וייספיש בעניין קיום הוועידה גם השנה, נתן לו את תמיכתו למרות המחסור בתקציב: "אני יודע שאין תקציב ולא מעניין אותי מאיפה אני מביא את הכסף, אני איתך בעניין הזה, בכל הכוח, כי מגיע לבחורים את הטוב ביותר".

עוד הבהיר כי גם בטיולים שתוכננו להיום (רביעי) לאלפי בני הישיבות תושקע תשומת לב מירבית כדי להעניק לבחורים את המיטב. הוא הבהיר כי הפעילות היא ביטוי בסיסי להערכה על מסירותם ללימוד התורה.

"זה המינימום של המינימום של הערכה שאנחנו יכולים לתת לכם, על המסירות האדירה שלכם", אמר שפירא. "אתם יושבים ועמלים בתורה ושומרים עלינו, שומרים על עם ישראל, בזכותכם העולם קיים, אנחנו באמת מאמינים בזה".